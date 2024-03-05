Діють на ракові клітини: певні запахи можуть впливати на стан здоров'я більше, ніж вважали

Запахи, імовірно, впливають на наше здоров'я значно більше, ніж вважали досі. Наразі вчені виявили, що деякі запахи можуть стати тригером до змін у тому, як гени експресуються всередині тканин, навіть тих, які не мають рецепторів запаху

Зокрема, мова про запахи, які виникають під час дозрівання фруктів або від ферментованих продуктів. Про це свідчать дані наукової роботи, яку вже опублікували в медичному журналі eLife.

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Зокрема, ці запахи впливають на ракові клітини. Дослідження показали, що експозиція до ароматів стиглих фруктів може призвести до зупинки росту ракових клітин у деяких випадках.

. Відтак, учені припустили, що деякі види раку ефективно лікувати, доставляючи ліки через ніс. Звісно, наразі дуже мало даних, аби робити якіс однозначні висновки.

Крім того, дослідники не виключають, що можуть бути непередбачені ризики для здоров'я, пов'язані з перевіреними сполуками, а тому потрібні додаткові дослідження, які допоможуть краще зрозуміти подальші наслідки цього відкриття.

"Те, що вплив запаху може безпосередньо змінити експресію генів, навіть у тканинах, які не мають рецепторів запаху, стало для нас абсолютним відкриттям", – зазначив Анандасанкар Рей, біолог з Каліфорнійського університету (UC) Ріверсайд.

Як проводили дослідження

Команда піддавала плодових мушок (Drosophila melanogaster) і мишей різним дозам парів діацетилу протягом 5 днів (сполука, що виділяється дріжджами під час бродіння фруктів).

Раніше його використовували для додання маслянистого аромату таким продуктам, як попкорн, також його додають в електронні сигарети.

Тож під час експеременту учені піддавали впливу цьому ефекту людські клітини в лабораторії і виявили, що діацетил може діяти як інгібітор гістондезацетилази (HDAC) – білки, які допомагають клітинам рости та ділитися. Дослідники виявили, що пари діацетилу призупиняють ріст клітин нейробластоми людини, вирощених у посуді.

Також значні зміни в експресії генів вчені спостерігали у мух і мишей, у тому числі в клітинах мозку тварин, легенях мишей і антенах мух.

Інгібітори HDAC вже використовуються для лікування раку крові.

Наше відкриття в тому, що деякі леткі сполуки, які виділяються з мікробів і їжі, можуть змінювати епігенетичні стани нейронів та інших еукаріотичних клітин,

– додав учений Рей.

Що відомо про вплив запаху на здоров'я

Річ у тім, що раніше дослідники виявили, що діацетил може спричиняти зміни в клітинах дихальних шляхів та викликати захворювання легенів – облітеруючий бронхіоліт ("попкорнові легені"). Примітно, що хворобу провокував ароматизатор, який раніше додавали у попкорн.

Власне, хворобу назвали "попкорнові леген" після того, як у працівників на заводі, де виробляли попкорн і застосовували цей ароматизатор, виявили випадки важкої бронхіальної астми.