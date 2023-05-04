Науково доведено: 10 переваг йоги для покращення здоров’я та самопочуття

Часто можна почути думку, що йога – це просто пози, мовляв, ні до спорту, ні до практик усвідомленості – вона не дотягує. Та це не так, насправді йога має колосальний вплив на здоров'я і здатна покращити ваше самопочуття.

Щоб розібратись, у чому користь йоги та яким чином вона впливає на здоров'я, пропонуємо ознайомитись із науковими дослідженнями, які чітко вказують на численні переваги йоги.

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Йога покращує гнучкість

У 2016 році дві провідні організації Yoga Journal і Yoga Alliance, провели всесвітнє опитування, вивчаючи різноманітні статистичні дані про йогу, намагаючись кількісно оцінити її цінність.

Найбільш згадуваною причиною, яку люди обирали для занять йогою, було "підвищення гнучкості”.

Гнучкість є важливою складовою фізичного здоров'я. Йога пропонує багато стилів, що відрізняються за інтенсивністю від високого, помірного до легкого. Встановлено, що навіть найнижчі стилі інтенсивності підвищують гнучкість.

Йога особливо корисна для покращення гнучкості у дорослих віком від 65 років. Зменшення гнучкості є природною частиною старіння, натомість йога уповільнює цей процес та покращує гнучкість у літніх людей,

– йдеться у висновках дослідження.

Йога допомагає зняти стрес

За даними американської психологічної асоціації, 84% дорослих американців відчувають на собі вплив тривалого стресу. Отже, yне дивно, що другою найбільш часто названою причиною, якою керувались люди, коли обирали йогу, було зняття стресу.

На щастя, наука підтверджує, що йога, особливо асани – чудово допомагає зменшити стрес.

Зауважте! Асани – це лише один з аспектів йоги. Медитація, робота з диханням і інші ритуали, такі як спів і звукові ванни, також показали, що вони значно зменшують напругу та знімають стрес.

Ба більше, у 2017 році дослідники підтвердили позитивний вплив його на людей, які мали депресію та тривожний розлад. Доведено, що йога і дихальні практики значно покращують симптоми депресії.

Йога додасть вам сили

Попри те, що багато людей асоціюють йогу з розтяжкою та гнучкістю, деякі заняття йогою також можна вважати силовими. Це залежить лише від рівня класу, підходу та вчителя. Це робить асану йоги мультимодальною формою вправ.

Ефективність йоги для нарощування сили та витривалості вивчалася в кількох конкретних контекстах — щодо людей з раком молочної залози, людей похилого віку та дітей. В усіх випадках вчені спостерігали позитивний ефект.



Спробуйте заняття йогою на природі, це посилить розслабляючий ефект / Фото Unsplash

Йога може покращити якість життя

Всесвітня організація охорони здоров' визначає якість життя як "сприйняття людиною свого життєвого становища в контексті культури та системи цінностей, у яких вона живе, а також у зв'язку зі своїми цілями, очікуваннями, стандартами та проблемами".

Факторами, що впливають на якість життя, є стосунки, творчість, можливість навчатися, здоров'я та матеріальний комфорт.

Десятиліттями дослідники розглядали якість життя як важливий показник довголіття людей. Метааналіз 2019 року показав потенціал йоги для покращення якості життя людей, які мають хронічні захворювання.

Йога може підвищити імунітет

Ви здивуєтесь такому взаємозв'язку, але логіка в тому є. Адже, хронічний стрес негативно впливає на вашу імунну систему. А йога навпаки бореться із хронічним стресом.

Дослідження виявили чіткий зв'язок між заняттями йогою (особливо регулярними та тривалими) та кращим функціонуванням імунної системи.

Йога покращує відчуття балансу та рівноваги

Рівновага важлива не лише під час стояння на одній нозі в позі дерева на занятті йогою. Це також важливо для простих повсякденних рухів, коли вам необхідно дотягнутись до полиці, спустись сходами, чи підняти ручку, яка впала.

Доведено, що йога покращує баланс і загальну продуктивність у спортсменів. Подібним чином огляд досліджень, показує, що баланс може покращитися у більшості людей після постійних занять йогою.

Йога покращить ваш сон

Вимірюючи сон, дослідники дивляться на здатність людини засинати та перебувати у стані сну без прокидань. Безсоння може впливати на один або обидва ці аспекти.

Доведено, що йога покращує як швидкість засинання, так і те, наскільки глибоким буде сон. Частково це пов’язано з користю від фізичної активності, а також внаслідок заспокоєння розуму та зменшенням рівня стресу.

Йога може покращити поставу

Сучасне суспільство проводить усе більше часу сидячи або згорбившись над комп'ютером. Зачасту наслідком цього є погіршення постави.

Огляд досліджень виявив нову закономірність: йога покращила роботу мозку в центрах, відповідальних за інтероцепцію (розпізнавання відчуттів у вашому тілі) і поставу.

Крім того, вплив йоги на мобільність та гнучкість позитивно впливає на поставу, розслабляючи часто напружені м'язи, наприклад підколінні сухожилля, і покращуючи рухливість хребта.

Йога позитивно впливає на роботу мозку

Дослідження показують, що йога справді є вправою для розуму та тіла. Оскільки, заняття йогою активують ділянки мозку, які відповідають за мотивацію, виконавчу діяльність, увагу та нейропластичність.



Звукові практики теж позитивно впливають на самопочуття / Фото Unsplash

Йога може допомогти при вигоранні

Вигорання — надмірне виснаження, яке негативно позначається на здоров'ї – досягло найвищого рівня. Сучасне суспільство усе частіше зіштовхується з цією проблемою.

Нещодавнє дослідження, яке проводили серед працівників хоспісу під час пандемії COVID-19, показало, що медитація та йога допомогли значно зменшити наслідки вигорання. Адже таким чином, люди вчились помічати внутрішні сигнали організму і реагувати на них вчасно, не доводячи себе до стану виснаження.