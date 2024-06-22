Вчені дослідили вплив COVID-вакцинації на вагітних

Вагітні жінки, які отримали щеплення від COVID-19, крім захисту від вірусу, мають вищу ймовірність народити природним шляхом та нижчі ризики гіпертонії.

Масштаби дослідження

У статті оцінено аналіз 67 досліджень, які включали оцінку здоров'я понад 1,8 мільйона жінок. Тож, дослідження, опубліковане в BMJ Global Health, є досить масштабним. Усі дані зібрані у період грудня 2019 року по січень 2023 року.

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Вплив вакцинації на вагіних

"Повністю вакциновані вагітні мають кращий захист від інфекції та госпіталізації", – ідеться у дослідженні.

Вакциновані COVID-19 жінки мали:

на 61% менший ризик захворіти на коронавірус;

на 94% нижчу ймовірність госпіталізації внаслідок інфікування;

на 12% знижений ризик гіпертонічних хвороб і ускладнень;

на 8% менший ризик госпіталізації у відділення інтенсивної терапії у новонароджених.

Окрім очікуваних переваг від зниження кількості інфекцій, у вакцинованих жінок спостерігалось значне зменшення ускладнень вагітності. Це вкотре підкреслює важливість системного підходу до здоров'я матері,

– зазначила Шакіла Тхангаратінам – авторка дослідження.

Важливість вакцинації

Позитивні ефекти вакцинації спостерігали в кожній із хвиль COVID-19, попри появу нових штамів та мутацію вірусу. Водночас учені усе ще вважають, що наразі проведено надто мало досліджень, які б детально розкрили несприятливі насліди вакцинації, для формування повного розуміння впливу щеплень на вагітних.