Як смартфони впливають на наш зір та чи можна це змінити

Напевно, ви помічали, що після довгого використання смартфона зір ніби погіршується – всі предмети, розташовані вдалині, якісь нечіткі, а очі втомлені і сухі.

Якщо щось не так з очима після тривалої роботи за комп'ютером або іншими екранами, це може бути синдром комп'ютерного зору або цифрової напруги очей. Він проявляється, коли завдання перевищують візуальні можливості очей комфортно виконувати їх.

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Серед причин:

дрібний шрифт – символи на смартфоні часто дрібніші та менш контрастні, ніж текст у друкованій книзі;

освітлення – якщо екран пристрою занадто яскравий або, навпаки, тьмяний, це може викликати втому очей;

відображення – відблиски від штучного чи природного світла можуть заважати сприйняттю інформації;

ергономіка – багато хто з нас тримає смартфон занадто близько до обличчя або під невідповідним кутом, що посилює навантаження на очі;

рідкісне моргання – коли ми захопленні читанням або переглядом, то забуваємо моргати, це може спричинити сухість очей;

невиправлені проблеми із зором – відсутність діагностики чи неправильна корекція може збільшувати напругу.

Чи може смартфон зіпсувати зір

Люди з короткозорістю, або міопією, зблизька бачать добре, а вдалині – погано. Правда, "вдалині" може бути як за кілька метрів, так і за 20 – 30 сантиметрів — це залежить від тяжкості міопії.

Вчені поки не виявили взаємозв'язку між надмірним використанням смартфонів і міопією у дорослих віком від 18 до 40 років, проте потрібні подальші дослідження — можливо, смартфони все ж таки становлять небезпеку і для дорослих.

Як допомогти очам менше втомлюватися

На жаль, не завжди можна відкласти смартфон убік і піти прогулятися, щоб дати очам відпочити, наприклад при віддаленій роботі, пов'язаній з використанням гаджетів. Ось що в такому разі рекомендують офтальмологи:

Моргати! У нормі ми моргаємо приблизно 15 разів на хвилину, а при використанні будь-яких електронних девайсів – втричі рідше. Тому варто зробити над собою свідоме зусилля і гарненько поморгати. Згодом це може стати звичкою.

Зволожувати очі спеціальними краплями (штучною сльозою), якщо почуття сухості очей все ж таки не зникає.

Дотримуватися правила "20-20-20" : кожні 20 хвилин переводити погляд від смартфона або іншого девайсу на предмет, розташований мінімум за 20 метрів, і дивитися на нього протягом 20 секунд. Ну або просто частіше дивитися у вікно.

Носити спеціальні окуляри, що знижують навантаження очей. Лінзи в окулярах сконструйовані так, щоб фокусувати зір на близько розташованих предметах. Головне не сплутати їх із лінзами, що фільтрують синій колір, – вони не мають доказів ефективності.

Налаштувати яскравість та контрастність пристрою. Яскравість повинна відповідати рівню освітленості – надто яскравий екран у темряві сліпить, а надто тьмяному при світлі дня складно щось розібрати. Підвищення контрастності допоможе знизити навантаження органів зору.

Уникати відблисків на екрані або хоча б зменшити їх кількість. Для цього існують спеціальні покриття антивідблиску та екрани.

Дотримуватися правильної пози — не підносити смартфон надто близько до очей, стежити за станом шиї та плечей, щоб не викликати перевантаження.

Також для збереження здоров'я очей дорослим і дітям корисно частіше відриватися від електронних девайсів і бувати на свіжому повітрі – навіть якщо це буде просто прогулянка.