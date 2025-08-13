Чому шкідливо пізно вечеряти?

Про це повідомила лікарка та експертка з превентивної медицини Пунам Десай, яка раніше працювала у відділенні невідкладної допомоги у себе в блозі, передає 24 Канал.

За її словами, прийом їжі після 19:00 порушує роботу обміну речовин, змінює рівень гормонів і може призвести до ранкових стрибків цукру в крові. Усе це провокує втому, підвищений апетит і бажання з'їсти щось шкідливе вже зранку.

Чому це відбувається?

Після настання темряви в організмі підвищується рівень мелатоніну – гормону сну. Він "конфліктує" з інсуліном, який регулює рівень цукру в крові. У результаті калорії, з'їдені пізно ввечері, легше відкладаються у вигляді жиру.

Крім того, пізня вечеря змушує метаболізм працювати буквально в "нічну зміну", підвищуючи температуру тіла та частоту серцевих скорочень. Це ускладнює перехід у фазу глибокого сну, необхідну для відновлення клітин і гормональної регуляції.

Які наслідки для здоров'я?

Недосип підвищує рівень гормону голоду – греліну і знижує гормон ситості – лептин, через що зранку ви прокидаєтеся голодними і схильними до переїдання.

За словами Десай, найпростіший "хак для довголіття" – закривати кухню до 19:00. Її клієнти, які дотримуються цього правила, повідомляють про покращення сну, втрату зайвої ваги та більше енергії впродовж дня.