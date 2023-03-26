Перехід на літній час: як переведення годинника впливає на наше здоров'я

Щороку о третій годині ночі в останню неділю березня стрілки годинників в Україні переводять вперед, це означає початок літнього часу. Але дослідження показали, що зміна часу може вплинути як на фізичне, так і на психічне здоров’я

Людський мозок має біологічний годинник, також відомий як циркадний ритм, який працює за 24-годинним циклом. Незалежно від того, чи це додаткова година, чи втрата години сну, це спричиняє порушення циклу, і деяким людям може бути важко повернутися до нормального розкладу.

Також на тему Перехід на літній час: як підготуватись, щоб зменшити негативний вплив

Негативний вплив на здоров'я

Порушений сон також потенційно може призвести до вищого ризику серцево-судинних захворювань. Дослідження 2019 року, проведене дослідниками з Гарвардської медичної школи та Массачусетської загальної лікарні, вивчало вплив дефіциту сну на серцеві захворювання у мишей. Було виявлено, що через 16 тижнів у мишей, у яких був порушений цикл сну, утворилися більше артеріальних бляшок, ніж у мишей із нормальним режимом сну.

Миші з дефіцитом сну також мали вдвічі більший рівень певних лейкоцитів у кровообігу та меншу кількість гіпокретину, гормону, який відіграє ключову роль у регулюванні сну та неспання.

Втрата години сну під час зміни часу навесні пов’язана зі сплеском інфарктів та інсультів. У США лікарні повідомляють про 24% зростання кількості госпіталізацій із серцевим нападом щороку в понеділок після переведення стрілок годинника.

Дослідження також показали збільшення кількості аварій, оскільки водії адаптуються до зміни часу. У листопаді водії частіше потрапляють в аварії між 16:00 і 19:00, оскільки вечорами стає темніше. Після переведення годинників експерти відзначили збільшення кількості аварій на 10 – 15% протягом цього часу порівняно з рештою дня.

Як переведення годинника впливає на психічне здоров'я

Коли годинники повертаються на зимовий час, ми отримуємо додаткову годину денного світла вранці – однак це триває лише кілька тижнів, перш ніж дні скорочуються, а схід сонця стає все пізнішим. У найкоротший день року, 21 грудня, в Україні сонячного світла менше восьми годин.

Збільшення кількості темряви може призвести до поганого настрою та депресії у деяких людей, а також до втоми, болю в м’язах і ослаблення кісток через нестачу вітаміну D під впливом сонячного світла.

Відсутність сонячного світла може призвести до порушення належної роботи частини мозку, яка називається гіпоталамусом, що може вплинути на вироблення мелатоніну (гормону сну) і серотоніну (гормону настрою), а також на циркадний ритм організму.

Науковці проти переведення

Тому науковці і медики виступають за встановлення постійного стандартного часу. Він найбільше наближений до природного освітлення, коли сонце знаходиться прямо над головою опівдні. А під час літнього часу з березня по листопад природне освітлення неприродно зміщується на одну годину пізніше.

Базуючись на численних доказах того, що літній час є неприродним і нездоровим, вони пропонують скасувати літній час і прийняти стандартний час.