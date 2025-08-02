Особливо це торкнулося літніх людей, чоловіків і тих, хто найбільше потребує підтримки у повсякденному житті. До таких висновків дійшли вчені Ноттінгемського університету, пише 24 Канал з посилання на ScienceDaily.

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Нове дослідження впливу коронавірусу

У рамках дослідження британські науковці проаналізували майже тисячу МРТ-знімків мозку дорослих учасників масштабного проєкту UK Biobank. Деяких із них обстежували двічі – до та після пандемії, а інших – лише до її початку. За допомогою штучного інтелекту та комп’ютерного аналізу дослідники визначали так званий "біологічний вік" мозку – тобто, наскільки він відповідає чи відрізняється від паспортного віку людини.

Щоб точніше виміряти вікові зміни, вчені створили спеціальну модель на основі понад 15 тисяч сканів здорових людей, у яких не було інших серйозних захворювань чи неврологічних розладів.

Коронавірус вплинув на мозок людей, які не були заражені

Результати виявилися цікавими та водночас тривожними. У тих, хто пережив період пандемії, спостерігалося пришвидшене старіння мозку: погіршення пам’яті, зниження концентрації, повільніше мислення. Ці наслідки особливо проявлялися серед людей похилого віку, чоловіків і тих, хто натрапляв на труднощі у соціумі.

Водночас лише в учасників, які перехворіли на COVID-19 між обстеженнями, помічені певні погіршення розумових здібностей, зокрема труднощі з перемиканням уваги та сповільнення мислення. Це підказує: сам вірус може впливати на когнітивну функцію, але ізоляція й стрес самі по собі значних порушень не викликають, хоча і залишають слід.

Важливо: такі зміни не вважаються незворотними. Мозок має здатність до відновлення, і з часом його робота може нормалізуватись.

Керівник дослідження, доктор Алі-Реза Мохаммаді-Неджад, зізнається: його найбільше вразило те, що навіть люди, які уникнули інфекції, показують ознаки пришвидшеного старіння мозку. Це яскравий доказ того, наскільки потужний вплив на наш мозок можуть мати життєві обставини, стрес та ізоляція.

Це дослідження нагадує: наше мозкове здоров’я залежить не лише від хвороб, а й від середовища, в якому ми живемо. Пандемія особливо позначилася на тих, чия ситуація і до того була складною. Ми ще не можемо сказати напевно, чи мозок відновиться повністю, але надія на це є,

– підкреслює професорка Дороті Ауер, фахівчиня з нейровізуалізації.