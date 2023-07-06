Знайшли неочікувані фактор, які впливають на успішність штучного запліднення

Згідно з новим дослідженням, пора року, коли яйцеклітини збираються з яєчників жінок під час лікування безпліддя, впливає на рівень народжуваності та результати ЕКЗ.

Дослідники в Австралії виявили, що перенесення заморожених, а потім розморожених ембріонів з яйцеклітин, зібраних влітку, призводить до збільшення ймовірності народження дітей на 30%.

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Нове дослідження штучного запліднення

Вчені проаналізували результати всіх трансплантацій заморожених ембріонів, проведених в одній клініці протягом восьми років, з січня 2013 р. по грудень 2021 р. За цей час було проведено 3659 трансплантацій заморожених ембріонів, отриманих у результаті 1835 пацієнток.

Середній показник живородіння після перенесення заморожених ембріонів склав 27 народжень на 100 осіб. У поточному дослідженні загальний коефіцієнт народжуваності після перенесення заморожених ембріонів становив 28 народжень на 100 людей: якщо яйцеклітини збирали восени, то 26 народжень на 100 людей, але їх збирали влітку, то 31 народження на 100 людей.

Які фактори впливають на результати штучного запліднення

Поліпшення показників народжуваності спостерігалося незалежно від того, коли відбулося перенесення ембріонів до матки. Показники живородіння під час збору ооцитів навесні чи взимку перебували між цими двома цифрами, і відмінності були статистично значущими.

Вчені також виявили 28% збільшення шансів живородіння серед жінок, у яких яйцеклітини були зібрані у дні з найбільшою кількістю сонячного світла, порівняно з днями з найменшою кількістю сонячного світла. Температура у день забору яйцеклітин не впливала на шанси живородіння. Однак при перенесенні ембріонів у найспекотніші дні шанси на живородіння знижувалися на 18% порівняно з переносами в найпрохолодніші дні, а також спостерігалося невелике збільшення частоти викиднів з 5,5% до 7,6%.

Науковці підкреслюють, що відмова від куріння, вживання алкоголю та інших токсинів, а також підтримання здорового рівня активності та ваги повинні мати першорядне значення. Однак клініцисти та пацієнти можуть також враховувати зовнішні фактори, такі як умови довкілля.