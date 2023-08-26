Як час перед екраном впливає на здоров'я немовлят

Японські дослідники з'ясували, чи існує зв'язок між часом, проведеним однорічною дитиною перед екранами телевізорів та гаджетів, та затримкою у розвитку в ранньому дитинстві.

Екранний час – це час, який проводить дитина або дорослий перед екраном телевізора, комп'ютера, телефону, планшета. Вчені давно вивчають його вплив на здоров'я дітей та часто роблять неоднозначні висновки. У всіх попередніх дослідженнях вивчався вплив часу, проведеного перед екранами електронних пристроїв, на здоров'я дітей віком від дев'яти років і старше, але як щодо найменших?

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Нове дослідження розвитку дітей

Вчені з японського Університету Тохоку спробували дізнатися, чи є зв'язок між тим, скільки часу однорічні діти проводять перед екраном телевізора, планшета та їхнім подальшим розвитком, особливо моторикою, спілкуванням, соціальними навичками.

Дослідження проходило у три етапи. Перший включав анкетування, у ньому брали участь 7097 молодих мам, вік дітей яких на момент опитування складав один рік. Жінки мали відповісти на запитання: "Скільки годин на день ви дозволяєте своїм дітям дивитися телевізор, DVD, грати у відеоігри, а також в ігри в телефонах та планшетах?".

Учасникам потрібно було вибрати одну із запропонованих відповідей: "не дозволяю", "менше однієї години", "від однієї до двох годин", "від двох до чотирьох годин", "від чотирьох і більше годин".

Опитування показало, що 48,5% учасників дозволяли своїм однорічним дітям користуватися електронними пристроями менше години на день, а лише 4,1% – понад чотири години на день.

Екранний час негативно впливає на розвиток дітей

Через час, коли дітям виповнилося два роки, а потім чотири, пройшли другий та третій етапи дослідження відповідно. На цих етапах жінкам запропонували пройти опитування ASQ-3 – скринінгова методика для оцінки батьками розвитку дітей віком від двох місяців до 5,5 років у домашніх умовах. Цей скринінг дозволяє батькам отримати інформацію про основні норми розвитку дітей раннього віку.

Вчені помітили зв'язок між тривалішим часом, проведеним перед екраном гаджетів у віці одного року, та високим ризиком затримки розвитку у віці двох років у спілкуванні, дрібній моториці, особистих якостях та соціальних навичках.

У віці чотирьох років (третій етап дослідження) у дітей, які в однорічному віці проводили за екранами більше часу, виникли проблеми зі спілкуванням та вирішенням повсякденних завдань, але при цьому зникли складнощі з дрібною моторикою, особистими якостями та соціальними навичками, які спостерігалися у два роки.

Дослідники зазначили, що у дітей, екранний час яких становив понад чотири години на день, спостерігалися проблеми у спілкуванні та вирішенні повсякденних завдань і у два, і у чотири роки.