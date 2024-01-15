"Потрібно більше часу": жінки та чоловіки по-різному реагують на наркоз

Стосовно анестезії існує досить багато упереджень. Про те, що ж відбувається з нашим мозком та тілом під наркозом також є досить багато досліджень. Тепер науковці зробили відкриття щодо того, як наркоз впливає на організм залежно від статті.

Вчені з Пенсільванського університету вирішили дослідити вплив статевих гормонів на чутливість до анестезії у жінок і чоловіків. Вони провели дослідження за участі як мишей, так і людей-добровольців.

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Деталі дослідження

Поведінкові тести на мишах були спрямовані на вивчення чутливості до анестетиків, а експерименти за участю людей – охоплювали оцінку реакції на звукові сигнали, тести на усвідомленість та когнітивні здібності.

Результати показали, що жінкам було потрібно більше часу, щоб увійти в наркоз. Крім того, вони швидше виходили з нього.

, що це вдалось підтвердити як на рівні м'язової активності, так і на поведінковому. Рівень опору чоловіків також був пов'язаний із рівнем тестостерону.

Науковці також встановили, що відмінності в чутливості до анестезії у чоловіків та жінок можуть бути пов'язані зі статевими гормонами та їхнім впливом на гіпоталамус (частина мозку, яка відповідає за сон).

У цьому питання електроенцефалограми у людей не виявили статевих відмінностей, та у мишей-самців зафіксували вищий рівень активності в гіпоталамусі.

Що це означає

Імовірно, статеві відмінності в чутливості до анестезії є еволюційно застарілими.

Одним із висновків науковців є необхідність перегляду методів введення анестетиків, враховуючи статеві особливості.

Також учені зазначили, що наразі загалом медична практика ґрунтується на даних, зібраних переважно у чоловіків, що може призводити до недооцінки потреб в анестезії для жінок.