Ультрафіолетове випромінювання традиційно називають головним фактором ризику для розвитку плоскоклітинного раку шкіри, адже воно здатне викликати мутації у клітинах. Однак нещодавнє медичне дослідження з США вказує на ще одну, менш відому причину – вірус папіломи людини (ВПЛ).

Фахівці з Національних інститутів здоров’я США вперше детально описали унікальний клінічний випадок, коли ця небезпечна форма раку виникла саме через ВПЛ типу β у пацієнтки з порушенням роботи імунної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New England Journal of Medicine.

Клінічний випадок

Як йдеться в публікації журналу, 34-річна жінка тривалий час боролася з рецидивуючим плоскоклітинним раком шкіри. Вона перенесла декілька операцій та отримала курс імунотерапії, але злоякісне утворення щоразу поверталося. Спочатку лікарі припускали, що причиною безперервних рецидивів є спадковий дефект Т-клітин, який робив її шкіру особливо вразливою до дії ультрафіолету.

Втім, лише після детального генетичного аналізу вдалось з’ясувати справжню причину неспроможності імунітету протистояти хворобі – рідкісна мутація білка ZAP70, ключового для нормальної роботи Т-клітин. У результаті організм пацієнтки не міг знищити β-вірус папіломи людини, який проник у ДНК клітин та почав активно розмножуватись, провокуючи ріст пухлини.

ВПЛ викликає рак шкіри

Вихід знайшли у пересадці стовбурових клітин, яка дозволила відновити імунітет та перемогти агресивний рак – ось уже понад три роки ознаки захворювання у жінки не з’являються. Цей випадок яскраво демонструє: саме спадковий дефект Т-клітин унеможливлював боротьбу з β-вірусом, що, своєю чергою, й призвело до розвитку раку.

Американські онкологи припускають, що такі випадки можуть траплятися і в інших людей з аналогічними проблемами імунної системи. Донедавна вважалося, що β-вірус папіломи людини, на відміну від декотрих інших його типів, не здатен вбудовуватись у ДНК. Нове дослідження спростовує цю гіпотезу та відкриває нові горизонти для розуміння причин раку шкіри.

До слова, вірус папіломи людини – це ціла група з понад 170 штамів, яка поділяється на 27 видів та 5 родів. Протягом життя більшість статево активних чоловіків і жінок хоча б раз стикаються з ВПЛ. Заразитися можна не лише інтимним, а й побутовим шляхом, наприклад, через дрібні ушкодження шкіри під час контакту або рукостискання.