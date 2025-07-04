ВООЗ рекомендує усім країнам значно підняти ціни на деякі продукти

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) звернулася до урядів усього світу із закликом рішуче боротися із неінфекційними захворюваннями, різко підвищивши податки на тютюнові вироби, алкоголь та солодкі напої. Організація пропонує підняти їхню реальну вартість щонайменше на 50% до 2035 року.

Три загрози

На думку ВООЗ, саме ці три категорії продуктів відіграють ключову роль у розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, онкологічних хвороб та багатьох інших недуг. Сьогодні неінфекційні захворювання відповідальні за понад три чверті всіх випадків смертності у світі, пише 24 Канал.

Також на тему ВООЗ визначила ще одну глобальну проблему, яка загрожує здоровʼю людей

Тютюн щороку забирає життя понад 7 мільйонів людей, а алкоголь і солодкі напої лише поглиблюють цю тривожну статистику, погіршуючи здоров’я населення, знижуючи економічну продуктивність та гальмуючи сталий розвиток,

– наголошують у ВООЗ.

Рекомендації ВООЗ

Експерти підрахували: якщо підняти ціни на ці товари на 50% вже сьогодні, це може врятувати до 50 мільйонів життів протягом наступних п’яти десятиліть. Крім того, такий крок дозволить країнам додатково отримати до 3,7 трильйона доларів нових надходжень у бюджет протягом п’яти років – у середньому 740 мільярдів доларів щорічно, що дорівнює близько 0,75% світового ВВП.

Задля досягнення цих цілей ВООЗ започаткувала ініціативу "3 до 35" – кампанію, яка передбачає підвищення реальної вартості тютюну, алкоголю та солодких напоїв на 50% до 2035 року, через зростання податків. Організація закликає інвестувати отримані кошти у зміцнення системи охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

Ця амбітна, але цілком реалістична мета, дозволить залучити до 1 трильйон доларів вже в найближчі 10 років. У ВООЗ нагадують, що з 2012 по 2022 рік майже 140 країн вже підвищили податки на тютюн, що допомогло збільшити ціни більш ніж на 50%. Це доводить: масштабні позитивні зміни – цілком можливі, якщо діяти рішуче.