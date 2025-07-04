Три загрози

На думку ВООЗ, саме ці три категорії продуктів відіграють ключову роль у розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, онкологічних хвороб та багатьох інших недуг. Сьогодні неінфекційні захворювання відповідальні за понад три чверті всіх випадків смертності у світі, пише 24 Канал.

Також на тему ВООЗ визначила ще одну глобальну проблему, яка загрожує здоровʼю людей

Тютюн щороку забирає життя понад 7 мільйонів людей, а алкоголь і солодкі напої лише поглиблюють цю тривожну статистику, погіршуючи здоров’я населення, знижуючи економічну продуктивність та гальмуючи сталий розвиток,

– наголошують у ВООЗ.

Рекомендації ВООЗ

Експерти підрахували: якщо підняти ціни на ці товари на 50% вже сьогодні, це може врятувати до 50 мільйонів життів протягом наступних п’яти десятиліть. Крім того, такий крок дозволить країнам додатково отримати до 3,7 трильйона доларів нових надходжень у бюджет протягом п’яти років – у середньому 740 мільярдів доларів щорічно, що дорівнює близько 0,75% світового ВВП.

Задля досягнення цих цілей ВООЗ започаткувала ініціативу "3 до 35" – кампанію, яка передбачає підвищення реальної вартості тютюну, алкоголю та солодких напоїв на 50% до 2035 року, через зростання податків. Організація закликає інвестувати отримані кошти у зміцнення системи охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

Ця амбітна, але цілком реалістична мета, дозволить залучити до 1 трильйон доларів вже в найближчі 10 років. У ВООЗ нагадують, що з 2012 по 2022 рік майже 140 країн вже підвищили податки на тютюн, що допомогло збільшити ціни більш ніж на 50%. Це доводить: масштабні позитивні зміни – цілком можливі, якщо діяти рішуче.