ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти малярії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередньо схвалила ще одну вакцину проти малярії – препарат R21/Matrix. Вакцину розробили фахівці Оксфордського університеті, а виготовляє Індія.

Попередня кваліфікація від ВООЗ є обов'язковою умовою для закупівлі вакцини ЮНІСЕФ і фінансової підтримки від Глобального альянсу з вакцин та імунізації.

Дивіться також Новий спалах невідомої пневмонії в Китаї: ВООЗ зʼясовує причини

Що відомо про вакцину

Як і перша вакцина RTS, S/AS01 показала безпечність та ефективність для профілактики малярії у дітей. У ході випробувань учені відзначили хороші результати.

Клінічні випробування вакцини R21 показали, що вона здатна зменшити кількість симптоматичних випадків малярії на 75% упродовж року після введення трьох доз. Четверта доза, яку вводили за рік після третьої, підтримувала ефективність щеплення.

Тож з’явився ще один ключовий інструмент для запобігання небезпечній хворобі у дітей.

Головне про небезпеку малярії

Малярія передається комарами і це є особливо гострою проблемою в африканських країнах. Від неї щороку помирає майже пів мільйона дітей.

За оцінками ВООЗ, лише минулого року від малярії померло 608 тисяч людей у 85 країнах світу.

Попит на вакцини проти малярії високий, але пропозиція все ще обмежена.

! Попередню кваліфікацію вакцини R21/Matrix-M фахівці вже назвали величезним кроком у глобальній охороні здоров'я.