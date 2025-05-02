Група науковців із Медичної школи Університету Коннектикуту виявила у волоських горіхах широкий спектр елаготанінів – специфічних рослинних поліфенолів. Завдяки роботі кишкових бактерій ці речовини перетворюються на уролітини, які мають виражені протизапальні властивості, повідомляє 24 Канал з посилання Cancer Prevention.

Також на тему Пересадка калу допомогла людям побороти хронічний біль: важливе відкриття

Волоські горіхи захищають від раку

У дослідженні взяли участь 39 добровольців віком від 40 до 65 років із підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.

Перед початком експерименту всі учасники утримувалися від продуктів, що містять елаготаніни, а потім щодня вживали волоські горіхи протягом трьох тижнів. Фахівці спостерігали, як речовини з горіхів перетворювалися на уролітин А під впливом кишкової мікрофлори.

У людей із вищим рівнем уролітину А у крові спостерігалося зниження маркерів запалення та зменшення вмісту білка, пов’язаного з колоректальним раком. Це безпосередньо вказує на позитивний вплив горіхів на здоров’я кишківника.

Автори дослідження радять додати невелику порцію волоських горіхів до щоденного раціону – це просте й безпечне нововведення, що може позитивно вплинути на організм.

Інші корисні властивості волоських горіхів

Волоські горіхи мають багато корисних властивостей для здоров'я людини. Ось основні з них:

Джерело Омега-3 жирних кислот. Волоські горіхи – один із найкращих рослинних джерел альфа-ліноленової кислоти (ALA), яка корисна для серця, судин та мозку.

Багато антиоксидантів. Вони містять поліфеноли, які захищають організм від вільних радикалів та зменшують ризик розвитку хронічних захворювань.

Поліпшення роботи мозку. Горіхи підтримують когнітивні функції, пам’ять, концентрацію й можуть бути корисними для профілактики деменції.

Зниження холестерину. Регулярне вживання волоських горіхів сприяє зниженню "поганого" холестерину (LDL) та підвищенню "хорошого" (HDL).

Важливо:

Уживати горіхи бажано в міру – 30 – 50 г/день.

У деяких людей можлива алергія.

Калорійність висока, тому надлишок може призвести до набору ваги.

Волоські горіхи – смачний та корисний продукт, який варто додавати до раціону.