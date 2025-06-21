Режим харчування впливає на виникнення мігрені

Нове дослідження показало, що дорослі, які страждають на епізодичну мігрень, частіше скаржаться на головний біль у ті дні, коли їхній проміжок без їжі триває 5 – 6 годин.

Вчені поділилися цим новими відкриттями на щорічній науковій конференції Американського товариства головного болю, пише 24 Канал з посилання на Healio.

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Згідно з аналізом, такий режим на 49% збільшує ймовірність появи нападу у порівнянні з тими, хто утримується від їжі лише 1 – 2 години.

Голодування впливає на ризик виникнення мігрені

Детальне дослідження провели фахівці з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна. Вони вивчали дані 42 дорослих із середнім віком 37 років – більшість із них були жінками – які регулярно стикалися з мігренню від 6 до 14 днів на місяць.

Протягом трьох місяців учасники ретельно вели онлайн-щоденники, де тричі на день відзначали, коли їли, перекушували, а також фіксували усі епізоди головного болю у проміжку з 5 ранку до 8 вечора.

Ключовим у дослідженні став аналіз найдовших проміжків між прийманням їжі. Саме вони, як з’ясувалось, мають прямий вплив на частоту виникнення мігрені. Регулярне голодування протягом 5 – 6 годин значно частіше супроводжувалося появою головного болю у цей же день.

На думку авторів, отримані результати можуть допомогти лікарям краще радити пацієнтам із мігренню щодо зміни звичок харчування. Однак, щоб точно сказати, чи скорочення проміжків між прийомами їжі дійсно зменшить частоту нападів, потрібні додаткові дослідження.