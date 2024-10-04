Що робить молодих людей щасливими: психологи назвали ключовий фактор

Молоді люди відчувають щастя, перш за все, через задоволеність дружбою, незалежно від наявності романтичних стосунків. Це показало дослідження американських вчених про фактори, які впливають на рівень щастя.

Рівень щастя залежить від багатьох факторів, які можуть змінюватися залежно від соціальної групи. Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос -Анджелесі разом з незалежними вченими вивчали, що саме впливає на щастя молоді. Результати публікуються в журналі PLOS One.

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Нове дослідження щастя

Оскільки серед молодих людей є багато тих, хто не має постійних романтичних партнерів, у своїй роботі вчені розглядали лише одиноких людей без порівняння з одруженими або тими, хто перебуває у тривалих стосунках.

У дослідженні взяли участь 1073 американців у віці від 18 до 24 років. Вони заповнили опитування, яке оцінює загальний рівень щастя та його п’ять аспектів: задоволення відносинами з родиною, задоволення дружбою, самооцінку, невротизм та екстраверсію.

Дружба – основний фактор щастя

Респондентів розділили на п'ять груп за щастям, кожен профіль мав власне поєднання оцінок відповідно до запропонованих критеріїв. Наприклад, люди з першої групи мали високі оцінки відповідно до всіх критеріїв, а п'ятий – низькі.

Часто низькі моменти за одним критеріями були компенсовані високими в інших, а задоволення дружбою виявилося найбільш значущим для загального щастя. Вчені припустили, що молоді одинокі люди можуть навмисно формувати міцні та довгострокові дружні стосунки, що приносить їм значні переваги.

"Самотні люди, які задоволені своєю дружбою, зазвичай задоволені життям загалом. Нещасні люди в дружбі, як правило, менш щасливі в житті. Словом, якість дружби є ключовим фактором вашого добробуту, особливо, якщо ви самотні" – підсумували авторка дослідження Ліза Волш.