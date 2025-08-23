Найчастіше військові, які зазнали поранень на фронті, звертаються до пластичних хірургів через травми обличчя та кінцівок, спричинені вибухами, опіками або вогнепальною зброєю.

Ці пошкодження часто є складними, багатофакторними та потребують поетапного лікування, розповів Засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих в інтерв'ю 24 Каналу.

Лікування таких ушкоджень може включати пересадку шкіри, відновлення функцій щелепи та кінцівок, а також пластику рубців для поліпшення зовнішнього вигляду,

– пояснив Олександр Бебих.

Вплив на емоційний стан?

Особливе значення має психологічний аспект: помітні сліди поранень у військових часто викликають додатковий стрес та дискомфорт у соціальних взаємодіях. Реконструктивна пластика допомагає не лише фізично відновитися, а й повернути впевненість у собі.

Відновлення після таких травм може тривати кілька місяців і навіть років. Легкі операції дозволяють повернутися до повсякденного життя за 2–3 тижні, тоді як складні втручання з мікрохірургічною пересадкою тканин потребують тривалої реабілітації та участі мультидисциплінарної команди: хірургів, ортопедів, нейрохірургів, психологів та фізіотерапевтів.

Увага людей до видимих слідів поранень часто додає стресу пораненим. Сучасна пластична хірургія дозволяє відновити різні частини тіла, усунути дефекти м'яких тканин і значно покращити якість життя пацієнтів,

– зазначає Бебих.

В Україні активно впроваджуються сучасні технології реконструктивної пластики, які раніше використовувалися лише за кордоном. Серед них – 3D-друк кісткових структур і суглобів з термопластика, індивідуальні титанові імпланти та новітні шовні матеріали, що не залишають слідів на шкірі.