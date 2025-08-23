Військові травми та пластична хірургія: що можна відновити та як проходить лікування
- Військові з пораненнями обличчя та кінцівок звертаються до пластичних хірургів для лікування вибухових, опікових та вогнепальних травм, що потребують поетапного підходу.
- Відновлення після травм може тривати від кількох тижнів до років, включаючи сучасні технології, такі як 3D-друк та індивідуальні імпланти, для покращення якості життя пацієнтів.
Найчастіше військові, які зазнали поранень на фронті, звертаються до пластичних хірургів через травми обличчя та кінцівок, спричинені вибухами, опіками або вогнепальною зброєю.
Ці пошкодження часто є складними, багатофакторними та потребують поетапного лікування, розповів Засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих в інтерв'ю 24 Каналу.
Повне інтерв'ю Пластична хірургія під час війни: як лікують військових травми та повертають їм впевненість
Лікування таких ушкоджень може включати пересадку шкіри, відновлення функцій щелепи та кінцівок, а також пластику рубців для поліпшення зовнішнього вигляду,
– пояснив Олександр Бебих.
Вплив на емоційний стан?
Особливе значення має психологічний аспект: помітні сліди поранень у військових часто викликають додатковий стрес та дискомфорт у соціальних взаємодіях. Реконструктивна пластика допомагає не лише фізично відновитися, а й повернути впевненість у собі.
Відновлення після таких травм може тривати кілька місяців і навіть років. Легкі операції дозволяють повернутися до повсякденного життя за 2–3 тижні, тоді як складні втручання з мікрохірургічною пересадкою тканин потребують тривалої реабілітації та участі мультидисциплінарної команди: хірургів, ортопедів, нейрохірургів, психологів та фізіотерапевтів.
Увага людей до видимих слідів поранень часто додає стресу пораненим. Сучасна пластична хірургія дозволяє відновити різні частини тіла, усунути дефекти м'яких тканин і значно покращити якість життя пацієнтів,
– зазначає Бебих.
В Україні активно впроваджуються сучасні технології реконструктивної пластики, які раніше використовувалися лише за кордоном. Серед них – 3D-друк кісткових структур і суглобів з термопластика, індивідуальні титанові імпланти та новітні шовні матеріали, що не залишають слідів на шкірі.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.