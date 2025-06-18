Для багатьох із нас ранок неможливий без чашки ароматної чорної кави – це ритуал, що став частиною сучасної культури. Проте чи замислювалися ви, як ваш улюблений напій впливає на здоров'я в довгостроковій перспективі? Нове дослідження, опубліковане в авторитетному виданні The Journal of Nutrition відповідає на це питання, пише 24 Канал.

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Кава – один із найпопулярніших напоїв на планеті. Тому вкрай важливо розуміти, як саме вона впливає на здоров'ї. Хоча корисні властивості кави давно пов'язують з її біологічно активними речовинами, наше дослідження показує: позитивний ефект може значно зменшуватися, якщо в каву додавати цукор і насичені жири,

– ділиться професор Фан Чжан зі Школи харчування Університету Тафтса.

Як зробити каву найкориснішою

У рамках роботи вчені проаналізували дані про харчування та здоров'я майже 46 тисяч дорослих американців віком понад 20 років, зібрані протягом майже двох десятиліть – з 1999 по 2018 роки.

Особливу увагу приділяли тому, яку каву пили учасники: з кофеїном чи без, із цукром чи без, з додаванням молочних жирів чи в чистому вигляді. Дослідники зіставили ці звички з даними про смертність – як загалом, так і окремо від раку та серцево-судинних захворювань.

Отримані результати виявилися дуже цікавими:

Ті, хто випивав хоча б одну чашку кави на день, мали на 16% нижчий ризик передчасної смерті. При вживанні 2 – 3 чашок цей показник знижувався до 17%. Однак збільшення кількості випитих чашок понад цю норму вже не приносило додаткових переваг. Помітне зниження ризику смерті від серцево-судинних захворювань спостерігалося лише у любителів кави з помірною кількістю цукру та жирів (менше 2,5 г цукру та 1 г насичених жирів на стандартну чашку 240 мл – це, наприклад, половина чайної ложки цукру і зовсім небагато молока чи вершків).

Важливо зазначити, що позитивний ефект практично зникав у любителів кави без кофеїну та напоїв із надмірною кількістю цукру або насичених жирів.

Між вживанням кави та ризиком смерті від раку зв'язку виявлено не було.

Обмеження дослідження

Звісно, як і в будь-якому дослідженні, можливі певні неточності: раціон учасників враховувався за їхніми власними словами та міг змінюватися щодня. Крім того, каву без кофеїну пив відносно невеликий відсоток добровольців, що може пояснювати відсутність статистично значущих результатів для цієї групи.

Загалом, обираючи між солодкою кавою з густими вершками та класичним чорним напоєм, вчені радять надавати перевагу останньому – саме він здатен принести найбільшу користь для вашого здоров'я.