10 хвилин МРТ можуть ефективніше виявляти рак простати, ніж аналіз крові

10 хвилин магнітно-резонансної томографії можуть ефективніше виявляти рак простати, ніж сучасні аналізи крові на простатоспецифічний антиген (ПСА).

Про це йдеться у дослідженні в журналі BMJ Oncology. Його провели під керівництвом Університетського коледжу Лондона, Фонду лікарень Університетського коледжу Лондона NHS (UCLH) та Королівського коледжу Лондона.

Дивіться також Кава знижує ризик розвитку інсульту: нове дослідження

Деталі дослідження

МРТ-скринінг на рак передміхурової залози може допомогти знизити смертність серед хворих. Ймовірно, хворобу вдасться виявляти навіть у тих випадках, коли аналіз на ПСА не ідентифікує загрозу.

В експерименті взяли участь 303 чоловіків у віці від 50 до 75 років, яким запропонували пройти МРТ та аналіз на простатоспецифічний антиген.

Серед тих, хто мав середній показник ПСА, 16% пройшли МРТ, яка вказала на наявність раку простати. Тобто, якби в лікарні цим чоловікам провели лише аналіз на ПСА, понад 30 з них не направили б на подальше обстеження.

Ці результати вказують, що МРТ може стати більш надійним методом раннього виявлення потенційно серйозних видів раку,

– сказала авторка дослідження Керолайн Мур.

Це революція в діагностиці раку

Команда дослідників наголосили, що результати дослідження свідчать про необхідність розглянути новий підхід до скринінгу раку передміхурової залози.

"МРТ – це революція в діагностиці раку передміхурової залози", – вважає заступник директора з досліджень Prostate Cancer UK Саймон Грівесон.