Більшість ознак і симптомів, які ми перелічуємо нижче, скоріш за все не є раком, але можуть ним бути. Тому краще звернутися до лікаря, щоб точно з'ясувати, чому вони зʼявилися, пише 24 Канал з посилання на American Cancer Society.

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Найпоширеніші симптоми раку

Незвичні плями на шкірі

Якщо ви помітили нову пляму чи родимку, яка змінює колір, розмір або форму, це може бути сигналом розвитку меланоми. Будь-які підозрілі утворення слід одразу показати дерматологу для діагностики й, за потреби, проведення біопсії.

Тривалий кашель

Кашель часто виникає через застуду або алергію, але якщо він зберігається понад кілька тижнів, а тим паче супроводжується кров'ю у мокротинні (особливо у курців), необхідно обстежитись, щоб виключити пухлини дихальних шляхів та легень.

Зміни у грудях

Будь-які ущільнення, виділення з сосків, зміна текстури шкіри чи біль у грудях – це привід пройти мамографію або УЗД. Не всі зміни пов’язані з раком, але консультація лікаря обов’язкова.

Постійне здуття живота

Дискомфорт, здуття, відчуття переповненості, особливо якщо поєднуються з болем чи втратою ваги, можуть бути ознакою онкології яєчників у жінок. Лікар може призначити додаткові обстеження для з’ясування причин.

Утруднене сечовипускання

У чоловіків проблеми сечовипускання частіші з віком, але ці ж симптоми можуть свідчити про пухлини передміхурової залози. Важливо здати аналіз на ПСА і відвідати уролога.

Збільшені лімфатичні вузли

Збільшення лімфовузлів може бути наслідком інфекції, але іноді пов’язане з такими хворобами, як лімфома чи лейкемія. За появи набряклих вузлів бажано звернутися до лікаря.

Кров у сечі або калі

Виявлення крові після відвідування туалету – тривожний сигнал. Це може бути проявом геморою, але й симптомом серйозніших хвороб – наприклад, раку кишечника, нирок або сечового міхура.

Ущільнення у яєчках

Припухлість чи будь-які новоутворення в яєчках, зазвичай безболісні, потребують негайного звернення до уролога та проведення УЗД для виключення пухлин.

Труднощі з ковтанням

Якщо вам важко ковтати, і ця проблема не минає, зверніться до спеціаліста. Це може бути пов’язано з пухлинами горла або стравоходу, для діагностики знадобиться рентген із контрастом.

Незвичні кровотечі у жінок

Будь-яка кровотеча поза місячними або після менопаузи вимагає консультації гінеколога для виключення захворювань шийки матки, ендометрію чи піхви.

Нестандартні зміни у порожнині рота

Язви, білі або червоні плями у роті, що не гояться, особливо у курців, можуть бути ознакою раку. Не відкладайте візит до стоматолога чи терапевта.

Немотивована втрата ваги

Якщо ви втратили понад 5 кг без видимих причин, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям аж до злоякісних новоутворень підшлункової залози, шлунка, легень та інших органів.

Висока температура

Підвищена температура без явних причин часто супроводжує лейкемію та інші види онкології крові. Зверніться до лікаря, якщо лихоманка стає хронічною.

Тривала печія та порушення травлення

Постійна печія, не пов’язана з їжею, може бути тривожним сигналом. Не слід ігнорувати й часті розлади шлунка – це може бути проявом раку ШКТ.

Хронічна втома

Якщо відчуття втоми не минає навіть після відпочинку, супроводжується анемією чи слабкістю, це може бути ранньою ознакою онкологічних процесів, таких як лейкемія чи пухлини кишечника.

Пам’ятайте: виявлення будь-якого з перерахованих симптомів – це привід для консультації з лікарем. Тільки спеціаліст може поставити точний діагноз і призначити необхідні обстеження. Не ігноруйте сигнали вашого організму!