Псоріаз – це хронічне запальне захворювання шкіри, що суттєво погіршує якість життя пацієнтів. У багатьох людей із псоріазом спостерігається підвищений рівень жирових відкладень в організмі, повідомляє 24 Канал з посилання на Eureka Alert.

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Нове дослідження псоріазу

Раніше спеціалісти вже відзначали, що надлишок жиру збільшує ймовірність розвитку псоріазу, але роль конкретного розподілу жиру та генетичних факторів залишалася маловивченою.

Група науковців з Інституту дерматології Святого Іоанна провела дослідження, проаналізувавши медичні дані понад 330 тисяч британців. Дослідники розглянули зв’язок між 25 різними параметрами жирових відкладень і ризиком виникнення псоріазу.

Розмір талії повʼязаний з псоріазом та нові методи лікування

Результати показали, що жир, сконцентрований у ділянці талії та живота, сам по собі, незалежно від спадкової схильності, є значущим фактором ризику розвитку псоріазу. Особливо виражений зв’язок виявлений серед жінок з абдомінальним ожирінням.

Автори роботи наголошують на перспективності використання інкретинової терапії, зокрема препаратів-агоністів ГПП-1. Інкретини – це гормони, що виробляються в кишечнику, головним чином глюкагоноподібний пептид-1 (ГПП-1) та глюкозозалежний інсулінотропний пептид (ГІП), які регулюють рівень цукру, процеси травлення й апетит. Ці препарати вже затверджені для лікування цукрового діабету, ожиріння та асоційованого з ним обструктивного апное сну.

З огляду на нові дані, інкретинова терапія, яку використовують для корекції маси тіла та лікування діабету, може стати новим підходом і до лікування псоріазу. На думку фахівців, традиційний підхід до лікування цього дерматологічного захворювання, що зосереджувався лише на усуненні шкірних і суглобових проявів, потребує перегляду з урахуванням сучасних знань.