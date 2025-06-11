Прорив в психіатрії: 8 найпоширеніших психічних розладів мають спільну першопричину

Нова наукова публікація описала важливе відкриття: вісім психічних розладів мають спільну генетичну основу. Це пояснює, чому такі стани часто існують разом і нерідко зустрічаються в межах однієї родини.

Американські вчені з’ясували, що деякі генетичні варіації, пов’язані з аутизмом, СДУГ, шизофренією, біполярним та великим депресивним розладом, синдромом Туретта, обсесивно-компульсивним розладом і анорексією, перетинаються між собою. Ці варіанти продовжують впливати на розвиток мозку на різних етапах його формування, пише 24 Канал з посилання на Cell.

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Білки, які синтезуються цими генами, активно взаємодіють між собою. Зміни в їхній структурі можуть викликати каскадні ефекти, що охоплюють великі ділянки мозку,

– розповів Хеджунг Вон, генетик з Університету Північної Кароліни.

Спільні гени для психічних порушень

Саме такі "спільні" гени можуть пояснювати часте поєднання кількох розладів: близько 70% людей з аутизмом або СДУГ мають також інші психіатричні діагнози.

Ще у 2019 році міжнародна команда вчених визначила 109 генів, які в певних комбінаціях пов’язані з цими вісьмома розладами. Нині ж дослідники проаналізували майже 18 тисяч генетичних варіантів, як спільних, так і характерних лише для окремих станів, використовуючи нейрональні попередники людини. Завдяки цьому були знайдені 683 варіанти, що регулюють активність генів у мозку, який розвивається.

Такі гени називають плейотропними вони можуть впливати одразу на кілька ознак чи захворювань.

Це можна порівняти з механізмом, який не обмежується однією функцією, а впливає на різні процеси – наприклад, підвищує ризик одразу кількох хвороб. Вченим вдалося дізнатися, чому такі варіанти настільки універсальні:

вони діють у різних типах клітин мозку;

взаємодіють із великою кількістю білків;

контролюють ключові процеси, необхідні для розвитку мозку на різних етапах.

Саме тому один і той самий генетичний варіант може бути пов'язаний з цілим спектром психічних розладів, впливаючи на багато важливих механізмів у мозку.

"Плейотропія довгий час вважалася перешкодою для точної класифікації психічних захворювань. Однак розуміння її генетичних причин відкриває шлях до створення комплексних методів терапії, які можуть впливати на спільні гени й допомагати при кількох розладах одночасно", – підкреслив Вон.

Враховуючи, що за даними ВООЗ, приблизно кожна восьма людина у світі стикається з психічними захворюваннями, розробки, засновані на цих відкриттях, можуть суттєво покращити якість життя мільйонів людей.