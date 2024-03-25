Знайшли причину синдрому раптової дитячої смерті

Дослідження, проведене в США, виявило, що в майже 60% випадків синдрому раптової дитячої смерті, малюки спали в одному ліжку зі своїми батьками.

Медицина постійно робить все нові спроби зʼясування причин дитячої смерті, щоб запобігти її в майбутньому. Так, австралійські вчені виявили біомаркер синдрому раптової дитячої смерті, що надає можливість створення системи скринінгу. Однак варто врахувати, що не всі фактори, що підвищують ризик раптової смерті, мають біологічну природу. Нове дослідження свідчить про важливість сну.

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Нове дослідження синдрому раптової дитячої смерті

Дослідники з США вивчили 7595 випадків раптової смерті дитини у 23 регіонах країни в період з 2011 по 2020 роки. Вони оцінили демографічні та життєві характеристики померлих дітей та їхніх батьків.

Аналіз показав, що у 59.5% розглянутих випадків немовлята спали зі своїми батьками чи іншими членами сім'ї – на ліжку, кріслі чи дивані, що є невідповідним місцем для дитячого сну. Вони, як правило, були під наглядом одного з батьків або людини, яка була ослаблена вживанням алкоголю або наркотиків.

Попри те, що такі практики сну (які дослідники визначили як небезпечні) рідко були єдиною причиною раптової смерті немовляти, 36% матерів померлих дітей курили під час вагітності. Це вже відомий фактор, що підвищує ризик смерті в дитячому віці. Однак поширеність небезпечних практик сну у батьків викликала занепокоєння вчених.

Що робити

Автори стверджують, що важливо проводити регулярні консультації з сім'ями, щоб пояснити, які місця не підходять для сну малюка. Особлива увага повинна бути приділена проблемі спільного сну: дорослий "сусід" може випадково перекотитися на дитину та задушити її.

Також вони вважають, що медичним клінікам потрібно допомогти батькам створити правильні умови для сну дитини. Наприклад, якщо в сім'ї недостатньо коштів для придбання дитячого ліжечка, лікарні можуть надати контакти організацій, які можуть допомогти у розв'язанні цієї проблеми.