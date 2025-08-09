Знайшли нову неочікувану користь буряка
Буряк – це тепер не просто модний харчовий тренд, а й науково підтверджений спосіб подбати про здоров’я серця, стверджують британські науковці.
Дослідження фахівців з Університету Ексетера показало: регулярне вживання концентрованого соку буряка змінює склад корисних бактерій у ротовій порожнині та сприяє зниженню артеріального тиску у людей похилого віку, пише 24 Канал з посилання на Free Radical Biology and Medicine.
В експерименті брали участь добровольці двох вікових груп – молодші 30 років і старші 60 років. Протягом двох тижнів усі вони ополіскували ротову порожнину буряковим соком.
Як буряк захищає серце і судини
Аналіз мікробіому (сукупності всіх мікроорганізмів) вразив дослідників: у літніх учасників зменшилася кількість бактерій роду Prevotella, що здатні спричиняти запалення, і зросла частка Neisseria – мікроорганізмів, що вважаються корисними для судин. Для аналізу мікробіому використовувалися генетичні методи.
Науковці пояснюють: деякі бактерії у роті можуть перетворювати харчові нітрати на оксид азоту. Це з’єднання в надмірних дозах токсичне, але у малих кількостях допомагає розширювати судини і підтримує здоровий кровообіг.
З віком природне вироблення оксиду азоту зменшується, і відновити його рівень можна внаслідок нітратів, що містяться, наприклад, у буряку. У молодших учасників подібних змін артеріального тиску не спостерігалося
Якщо ви не полюбляєте буряк – не впадайте у відчай: шпинат, селера та капуста теж містять багато нітратів і можуть бути так само корисними.
Тож, можливо, звичайна склянка бурякового соку – це не лише заряд енергії, а й спосіб підтримати здоров’я серця, подбавши про власний мікробіом.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.