Дослідження фахівців з Університету Ексетера показало: регулярне вживання концентрованого соку буряка змінює склад корисних бактерій у ротовій порожнині та сприяє зниженню артеріального тиску у людей похилого віку, пише 24 Канал з посилання на Free Radical Biology and Medicine.

В експерименті брали участь добровольці двох вікових груп – молодші 30 років і старші 60 років. Протягом двох тижнів усі вони ополіскували ротову порожнину буряковим соком.

Як буряк захищає серце і судини

Аналіз мікробіому (сукупності всіх мікроорганізмів) вразив дослідників: у літніх учасників зменшилася кількість бактерій роду Prevotella, що здатні спричиняти запалення, і зросла частка Neisseria – мікроорганізмів, що вважаються корисними для судин. Для аналізу мікробіому використовувалися генетичні методи.

Науковці пояснюють: деякі бактерії у роті можуть перетворювати харчові нітрати на оксид азоту. Це з’єднання в надмірних дозах токсичне, але у малих кількостях допомагає розширювати судини і підтримує здоровий кровообіг.

З віком природне вироблення оксиду азоту зменшується, і відновити його рівень можна внаслідок нітратів, що містяться, наприклад, у буряку. У молодших учасників подібних змін артеріального тиску не спостерігалося

Якщо ви не полюбляєте буряк – не впадайте у відчай: шпинат, селера та капуста теж містять багато нітратів і можуть бути так само корисними.

Тож, можливо, звичайна склянка бурякового соку – це не лише заряд енергії, а й спосіб підтримати здоров’я серця, подбавши про власний мікробіом.