Щоб швидше худнути: які вправи можуть зменшити апетит

Вчені з'ясували, як рівень змінюється греліну у здорових чоловіків і жінок, які займаються фізичними вправами з високою або помірною інтенсивністю. Цей пептидний гормон, який також називають "гормоном голоду", відіграє важливу роль у регуляції метаболізму і апетиту.

Ацильований (AG) і деацильований (DAG) – це дві поширені форми греліну. Хоча форма AG більш фізіологічно активна, друга присутня в людській сироватці крові в значно більшій кількості. У минулих дослідженнях було виявлено, що AG підвищує апетит у людей і тварин, але форма DAG не впливає на нього.

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Нове дослідження фізичних навантажень

Медичні фахівці з Віргінського університету (США) провели експеримент за участю восьми чоловіків і шести жінок. Стаття про це дослідження була опублікована в Journal of the Endocrine Society.

В експерименті використовувалися велотренажери помірної та високої інтенсивності у відділенні клінічних досліджень університету. Учасники виконували вправи зранку, натще.

Дослідники спостерігали за фізичними показниками добровольців, а також брали в них зразки крові для вимірювання рівнів гормону греліну в різних формах і лактату, щоб оцінити інтенсивність навантаження. Крім того, випробовувані заповнювали опитувальники з метою оцінювання різних аспектів почуття голоду й апетиту. Результати, отримані в день без тренувань, розглядалися як контрольні.

Які тренування зменшують апетит

Вчені виявили, що рівень загального греліну і деацильованої форми DAG був вищим у жінок, ніж у чоловіків. Вправи з високою інтенсивністю пригнічували відчуття голоду і рівень греліну більшою мірою, ніж помірне тренування. Крім того, дослідження показало, що тільки у жінок спостерігалося значне зниження ацильованої форми AG після інтенсивного навантаження.

Експериментатори заявили, що при помірному тренуванні рівень греліну або не змінювався, або збільшувався порівняно з контрольними значеннями. Для придушення греліну можуть бути необхідні фізичні навантаження, вищі за лактатний поріг.

Лактатний поріг - що це? Фізіологічний показник, який визначає рівень інтенсивності фізичного навантаження, при якому в організмі починає накопичуватися молочна кислота (лактат). Це відбувається, коли інтенсивність вправ перевищує можливості організму переробляти кисень, що необхідно для окислення глюкози.

Дослідники визнали, що ефекти та їхні відмінності залежно від статі потребують додаткових досліджень. Проте автори дослідження дійшли висновку, що «високоінтенсивні вправи можуть бути важливими для придушення апетиту, що особливо знадобилося б у рамках програм зі зниження ваги».