Назвали три поширених фактори, які у чотири рази підвищують ризик смерті

Свіжі наукові дані вказують на несподівано високий ризик передчасної смерті серед людей, які займаються сексом рідше одного разу на місяць і, одночасно, страждають від надмірної ваги та ознак депресії.

Дослідження показують: інтимне життя відіграє важливу роль не тільки для душевного спокою, а й для підтримання фізичного здоров'я, пише 24 Канал з посилання на Journal of Affective Disorders.

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Чому люди менше займаються сексом?

Однак, попри визнану користь сексуальної активності, останніми роками в багатьох розвинених країнах спостерігається її стійке зниження. Так, згідно з нещодавнім опитуванням, у США понад третина дорослих із постійним партнером (36,4%) зазначають, що вступали в інтимні стосунки менш як 12 разів на рік.

Особливо часто з проблемами в інтимній сфері стикаються люди з надмірною вагою. За інформацією дослідження 2018 року, суттєве зниження сексуального інтересу фіксували 33% жінок і 25% чоловіків, які готуються до операцій з приводу ожиріння.

Причини тут різноманітні: від гормональних збоїв та хронічних захворювань до незадоволеності зовнішнім виглядом, тривожності та побічних ефектів медикаментів.

Як відбувалось дослідження?

У спробі розібратися, як ці три фактори – мала кількість статевих актів, зайва вага та депресивні симптоми – впливають на тривалість життя, китайські вчені провели перше настільки масштабне дослідження. У його основі – дані Національної програми обстеження здоров'я та харчування США (NHANES), зібрані з 2005 по 2016 роки.

В аналіз потрапило майже п'ять тисяч осіб віком від 20 до 59 років (47% з них – жінки), у яких за останній рік було менше 12 статевих контактів. Усі учасники мали постійних партнерів і пройшли опитування на наявність депресивних симптомів.

Крім цього, дослідники ретельно оцінили розподіл жиру по тілу за допомогою так званого ABSI – індексу форми тіла, що дозволяє визначити рівень найнебезпечнішого вісцерального (абдомінального) жиру. За п'ятнадцять років спостереження померли 215 осіб із досліджуваної групи – це близько 4% вибірки.

Які фактори підвищують ризик смерті?

Результати виявилися тривожними:

Якщо показник ABSI перевищував 0,082 (при нормі 0,08 для чоловіків та 0,075 – 0,08 для жінок), ризик смерті від усіх причин за 15 років зростав на 87%.

Аналогічний приріст ризику (86%) фіксувався у людей з вираженими проявами депресії.

А ось у тих, хто поєднував обидва фактори – зайву вагу та депресію – ймовірність передчасної смерті була вже майже в чотири рази вищою (зростання на 293%) порівняно з тими, у кого не спостерігалося жодного з цих ознак.

На думку авторів, між рідкісною сексуальною активністю, депресією та надмірною вагою існує тісний взаємозв'язок, який утворює своєрідне "замкнуте коло": тривога та незадоволеність собою знижують інтерес до інтимного життя, що посилює депресію, а та, своєю чергою, провокує додаткові складності – від набору ваги до погіршення загальної якості життя.

Попри деякі обмеження – наприклад, з розрахунку виключалися ті, хто не має постійних партнерів, – дослідження дає лікарям цінний інструмент ранньої оцінки ризиків. Адже виявити ці три фактори – знижена сексуальна активність, зайва вага та депресивні ознаки – часто можливо вже на першому прийомі.