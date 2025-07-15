Дослідження показують: інтимне життя відіграє важливу роль не тільки для душевного спокою, а й для підтримання фізичного здоров'я, пише 24 Канал з посилання на Journal of Affective Disorders.

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Чому люди менше займаються сексом?

Однак, попри визнану користь сексуальної активності, останніми роками в багатьох розвинених країнах спостерігається її стійке зниження. Так, згідно з нещодавнім опитуванням, у США понад третина дорослих із постійним партнером (36,4%) зазначають, що вступали в інтимні стосунки менш як 12 разів на рік.

Особливо часто з проблемами в інтимній сфері стикаються люди з надмірною вагою. За інформацією дослідження 2018 року, суттєве зниження сексуального інтересу фіксували 33% жінок і 25% чоловіків, які готуються до операцій з приводу ожиріння.

Причини тут різноманітні: від гормональних збоїв та хронічних захворювань до незадоволеності зовнішнім виглядом, тривожності та побічних ефектів медикаментів.

Як відбувалось дослідження?

У спробі розібратися, як ці три фактори – мала кількість статевих актів, зайва вага та депресивні симптоми – впливають на тривалість життя, китайські вчені провели перше настільки масштабне дослідження. У його основі – дані Національної програми обстеження здоров'я та харчування США (NHANES), зібрані з 2005 по 2016 роки.

В аналіз потрапило майже п'ять тисяч осіб віком від 20 до 59 років (47% з них – жінки), у яких за останній рік було менше 12 статевих контактів. Усі учасники мали постійних партнерів і пройшли опитування на наявність депресивних симптомів.

Крім цього, дослідники ретельно оцінили розподіл жиру по тілу за допомогою так званого ABSI – індексу форми тіла, що дозволяє визначити рівень найнебезпечнішого вісцерального (абдомінального) жиру. За п'ятнадцять років спостереження померли 215 осіб із досліджуваної групи – це близько 4% вибірки.

Які фактори підвищують ризик смерті?

Результати виявилися тривожними:

Якщо показник ABSI перевищував 0,082 (при нормі 0,08 для чоловіків та 0,075 – 0,08 для жінок), ризик смерті від усіх причин за 15 років зростав на 87%.

Аналогічний приріст ризику (86%) фіксувався у людей з вираженими проявами депресії.

А ось у тих, хто поєднував обидва фактори – зайву вагу та депресію – ймовірність передчасної смерті була вже майже в чотири рази вищою (зростання на 293%) порівняно з тими, у кого не спостерігалося жодного з цих ознак.

На думку авторів, між рідкісною сексуальною активністю, депресією та надмірною вагою існує тісний взаємозв'язок, який утворює своєрідне "замкнуте коло": тривога та незадоволеність собою знижують інтерес до інтимного життя, що посилює депресію, а та, своєю чергою, провокує додаткові складності – від набору ваги до погіршення загальної якості життя.

Попри деякі обмеження – наприклад, з розрахунку виключалися ті, хто не має постійних партнерів, – дослідження дає лікарям цінний інструмент ранньої оцінки ризиків. Адже виявити ці три фактори – знижена сексуальна активність, зайва вага та депресивні ознаки – часто можливо вже на першому прийомі.