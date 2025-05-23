Теломери складаються з повторюваних ділянок ДНК, які оберігають хромосоми від пошкоджень і небажаного злиття, що дуже важливо для природного перебігу вікових змін, повідомляє 24 Канал з посилання на MedicalXpress.

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Нове дослідження впливу вітаміну D

Скорочення теломер з часом пов’язане з підвищеним ризиком вікових хвороб. Раніше проведені невеликі дослідження лише припускали можливу користь вітаміну D або омега-3 жирних кислот для підтримки теломер, але їхні результати були суперечливими.

Масштабне та тривале рандомізоване дослідження VITAL надало докази того, що добавки з вітаміном D дійсно допомагають зберігати довжину теломер. Протягом п’яти років науковці спостерігали за жінками віком від 55 років і чоловіками від 50 років у США, які щодня приймали вітамін D3 (2000 МО) та омега-3 (1 грам) або плацебо. Довжину теломер оцінювали у 1054 учасників на початку, а також через два та чотири роки.

Вітамін D сповільнює старіння

Аналіз показав, що вітамін D3 уповільнює скорочення теломер протягом чотирьох років. Фактично, ця добавка дозволила "відмотати" майже три роки біологічного старіння порівняно з групою плацебо. Омега-3 жирні кислоти не продемонстрували суттєвого впливу на довжину теломер.

Експерти відзначають, що вітамін D може стати перспективним засобом для уповільнення старіння, втім, для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Цілеспрямоване застосування вітаміну D може стати перспективною стратегією для боротьби з біологічним старінням,

– зазначив генетик Хайдоу Чжу з Медичного коледжу Джорджії.