Все про вітамін D: де міститься, як розпізнати дефіцит, та коли потрібні добавки
- Вітамін D важливий для засвоєння кальцію, здоров'я кісток, нервової системи, захисту від запалень і антиоксидантного захисту.
- Дефіцит вітаміну D може викликати рахіт у дітей і хронічну втому у дорослих; отримати вітамін можна через сонце, їжу або добавки.
- Рекомендовані дози вітаміну D варіюються для різних груп: 800–1000 МЕ/доба для дорослих, 800–2000 МЕ/доба для вагітних, і різні дози для дітей.
- Визначити рівень вітаміну D можна лабораторно; важливо консультуватися з лікарем для підбору адекватної дози.
Вітамін D – один із найважливіших речовин для нашого здоров’я, але про його значення багато хто замислюється лише при перших ознаках проблем із кістками чи загальним самопочуттям. Колись його називали "сонячним вітаміном", проте сьогодні наука добре знає: роль цієї речовини в організмі набагато масштабніша.
У цій статті ми детально розглянемо, чому вітамін D є життєво необхідним, як визначити ризики дефіциту, які продукти і звички допоможуть підтримати здоровий рівень, пише 24 Канал з посилання на NHS.
Вітамін D належать до жиророзчинних вітамінів і відіграє критично важливу роль у засвоєнні кальцію та фосфору, а також у міцності й здоров’ї кісткової тканини. Вчені виявили, що вітамін D має не лише класичні "кісткові" функції, а й здатен захищати нервову систему, боротися із запаленнями, надавати протипухлинну дію та забезпечувати антиоксидантний захист.
Як отримати вітамін D?
Організм отримує вітамін D трьома основними шляхами:
Синтез під впливом сонця. Коли на шкіру потрапляють ультрафіолетові промені, з особливої речовини 7-дегідрохолестерину синтезується холекальциферол – активна форма вітаміну D.
Вживання продуктів, багатих на вітамін D. Головні "харчові постачальники": жирна морська риба, червоне м’ясо, печінка та яйця. Окремо виробники молочних продуктів часто збагачують їх вітаміном D, щоб поліпшити засвоєння кальцію.
Прийом спеціальних препаратів. Добавки з вітаміном D – це вибір для тих, хто не може отримати достатню кількість з їжі та сонця.
Чи достатньо просто бути на сонці, щоб отримати вітамін D?
Ні. Для комфортного рівня вітаміну D потрібно довго перебувати на сонці з відкритою шкірою, що у багатьох країнах і кліматі є малореальним чи навіть небезпечним через ризики старіння шкіри та розвитку меланоми. До того ж синтез вітаміну D гальмують сонцезахисні креми і закритий одяг.
Які дози вітаміну D потрібні для дорослих і дітей?
Думки медичних спільнот щодо профілактичних доз варіюються: зазвичай радять від 600 до 2000 МЕ на добу. Можна обрати один прийом раз на тиждень або розділити дозу на кілька разів. Ось рекомендовані дози:
Дорослим: 800–1000 МЕ/доба
Вагітним жінкам: 800–2000 МЕ/доба
Дітям:
- від народження до 1 міс.: 500 МЕ/доба
- 1 місяць – 1 рік: 1000 МЕ/доба
- 1–3 роки: 1500 МЕ/доба
- 3–18 років: 1000 МЕ/доба
Ознаки дефіциту вітаміну D
У дітей брак вітаміну D призводить до рахіту (викривлення кінцівок, затримка росту, м’язова слабкість, біль у ногах і суглобах). Дорослі ж можуть відчувати хронічну втому, біль чи слабкість у м’язах, депресивні стани. Іноді симптоми взагалі відсутні, і дефіцит виявляється лише лабораторно.
Особливу увагу до профілактики дефіциту вітаміну D потрібно приділити:
- немовлятам на грудному вигодовуванні;
- людям похилого віку;
- людям із темнішою шкірою;
- пацієнтам із порушеннями травлення (наприклад, целіакія);
- людям із надмірною вагою;
- тим, хто приймає специфічні ліки;
- людям з хронічними хворобами нирок та печінки.
Як діагностувати та побороти брак вітаміну D?
Визначити рівень вітаміну D можна за допомогою лабораторного аналізу крові. Для підбору адекватної дози й корекції браку потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем.
Біологічно активні добавки не проходять строгого контролю, як сертифіковані лікарські засоби. Це означає, що склад таблеток може відрізнятися від заявленого, а надмірне споживання вітаміну D небезпечне для здоров’я. Тому обирайте лікарські засоби з вітаміном D, а не біологічно активні добавки. Назви препаратів можна дізнатись у свого лікаря.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.
Часті питання
Яка роль вітаміну D у здоров'ї людини?
Вітамін D є життєво необхідним для засвоєння кальцію та фосфору, підтримки міцності кісткової тканини, захисту нервової системи, боротьби із запаленнями, надання протипухлинної дії та забезпечення антиоксидантного захисту.
Як організм отримує вітамін D?
Організм отримує вітамін D трьома основними шляхами: синтез під впливом сонця, вживання продуктів, багатих на вітамін D, таких як жирна морська риба, червоне м’ясо та яйця, а також прийом спеціальних препаратів з вітаміном D.
Які симптоми можуть свідчити про дефіцит вітаміну D?
Симптомами дефіциту вітаміну D у дітей можуть бути рахіт, викривлення кінцівок та м’язова слабкість, у дорослих — хронічна втома, біль чи слабкість у м’язах, депресивні стани. Іноді дефіцит виявляється лише лабораторно.
Які методи профілактики дефіциту вітаміну D рекомендуються для різних груп населення?
Профілактика дефіциту вітаміну D включає достатнє перебування на сонці, споживання продуктів, багатих на вітамін D, або прийом спеціальних препаратів. Особливу увагу слід приділяти немовлятам на грудному вигодовуванні, людям похилого віку, людям із темнішою шкірою, пацієнтам із порушеннями травлення, людям із надмірною вагою, тим, хто приймає специфічні ліки, а також людям з хронічними хворобами нирок та печінки.