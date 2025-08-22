Вітамін D – один із найважливіших речовин для нашого здоров’я, але про його значення багато хто замислюється лише при перших ознаках проблем із кістками чи загальним самопочуттям. Колись його називали "сонячним вітаміном", проте сьогодні наука добре знає: роль цієї речовини в організмі набагато масштабніша.

У цій статті ми детально розглянемо, чому вітамін D є життєво необхідним, як визначити ризики дефіциту, які продукти і звички допоможуть підтримати здоровий рівень, пише 24 Канал з посилання на NHS.

Вітамін D належать до жиророзчинних вітамінів і відіграє критично важливу роль у засвоєнні кальцію та фосфору, а також у міцності й здоров’ї кісткової тканини. Вчені виявили, що вітамін D має не лише класичні "кісткові" функції, а й здатен захищати нервову систему, боротися із запаленнями, надавати протипухлинну дію та забезпечувати антиоксидантний захист.

Як отримати вітамін D?

Організм отримує вітамін D трьома основними шляхами:

Синтез під впливом сонця. Коли на шкіру потрапляють ультрафіолетові промені, з особливої речовини 7-дегідрохолестерину синтезується холекальциферол – активна форма вітаміну D.

Вживання продуктів, багатих на вітамін D. Головні "харчові постачальники": жирна морська риба, червоне м’ясо, печінка та яйця. Окремо виробники молочних продуктів часто збагачують їх вітаміном D, щоб поліпшити засвоєння кальцію.

Прийом спеціальних препаратів. Добавки з вітаміном D – це вибір для тих, хто не може отримати достатню кількість з їжі та сонця.

Чи достатньо просто бути на сонці, щоб отримати вітамін D?

Ні. Для комфортного рівня вітаміну D потрібно довго перебувати на сонці з відкритою шкірою, що у багатьох країнах і кліматі є малореальним чи навіть небезпечним через ризики старіння шкіри та розвитку меланоми. До того ж синтез вітаміну D гальмують сонцезахисні креми і закритий одяг.

Які дози вітаміну D потрібні для дорослих і дітей?

Думки медичних спільнот щодо профілактичних доз варіюються: зазвичай радять від 600 до 2000 МЕ на добу. Можна обрати один прийом раз на тиждень або розділити дозу на кілька разів. Ось рекомендовані дози:

Дорослим: 800–1000 МЕ/доба

Вагітним жінкам: 800–2000 МЕ/доба

Дітям:

від народження до 1 міс.: 500 МЕ/доба

1 місяць – 1 рік: 1000 МЕ/доба

1–3 роки: 1500 МЕ/доба

3–18 років: 1000 МЕ/доба

Ознаки дефіциту вітаміну D

У дітей брак вітаміну D призводить до рахіту (викривлення кінцівок, затримка росту, м’язова слабкість, біль у ногах і суглобах). Дорослі ж можуть відчувати хронічну втому, біль чи слабкість у м’язах, депресивні стани. Іноді симптоми взагалі відсутні, і дефіцит виявляється лише лабораторно.

Особливу увагу до профілактики дефіциту вітаміну D потрібно приділити:

немовлятам на грудному вигодовуванні;

людям похилого віку;

людям із темнішою шкірою;

пацієнтам із порушеннями травлення (наприклад, целіакія);

людям із надмірною вагою;

тим, хто приймає специфічні ліки;

людям з хронічними хворобами нирок та печінки.

Як діагностувати та побороти брак вітаміну D?

Визначити рівень вітаміну D можна за допомогою лабораторного аналізу крові. Для підбору адекватної дози й корекції браку потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Біологічно активні добавки не проходять строгого контролю, як сертифіковані лікарські засоби. Це означає, що склад таблеток може відрізнятися від заявленого, а надмірне споживання вітаміну D небезпечне для здоров’я. Тому обирайте лікарські засоби з вітаміном D, а не біологічно активні добавки. Назви препаратів можна дізнатись у свого лікаря.