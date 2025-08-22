У цій статті ми детально розглянемо, чому вітамін D є життєво необхідним, як визначити ризики дефіциту, які продукти і звички допоможуть підтримати здоровий рівень, пише 24 Канал з посилання на NHS.

Вітамін D належать до жиророзчинних вітамінів і відіграє критично важливу роль у засвоєнні кальцію та фосфору, а також у міцності й здоров’ї кісткової тканини. Вчені виявили, що вітамін D має не лише класичні "кісткові" функції, а й здатен захищати нервову систему, боротися із запаленнями, надавати протипухлинну дію та забезпечувати антиоксидантний захист.

Як отримати вітамін D?

Організм отримує вітамін D трьома основними шляхами:

Синтез під впливом сонця. Коли на шкіру потрапляють ультрафіолетові промені, з особливої речовини 7-дегідрохолестерину синтезується холекальциферол – активна форма вітаміну D.

Вживання продуктів, багатих на вітамін D. Головні "харчові постачальники": жирна морська риба, червоне м’ясо, печінка та яйця. Окремо виробники молочних продуктів часто збагачують їх вітаміном D, щоб поліпшити засвоєння кальцію.

Прийом спеціальних препаратів. Добавки з вітаміном D – це вибір для тих, хто не може отримати достатню кількість з їжі та сонця.

Чи достатньо просто бути на сонці, щоб отримати вітамін D?

Ні. Для комфортного рівня вітаміну D потрібно довго перебувати на сонці з відкритою шкірою, що у багатьох країнах і кліматі є малореальним чи навіть небезпечним через ризики старіння шкіри та розвитку меланоми. До того ж синтез вітаміну D гальмують сонцезахисні креми і закритий одяг.

Які дози вітаміну D потрібні для дорослих і дітей?

Думки медичних спільнот щодо профілактичних доз варіюються: зазвичай радять від 600 до 2000 МЕ на добу. Можна обрати один прийом раз на тиждень або розділити дозу на кілька разів. Ось рекомендовані дози:

Дорослим: 800–1000 МЕ/доба

Вагітним жінкам: 800–2000 МЕ/доба

Дітям:

від народження до 1 міс.: 500 МЕ/доба

1 місяць – 1 рік: 1000 МЕ/доба

1–3 роки: 1500 МЕ/доба

3–18 років: 1000 МЕ/доба

Ознаки дефіциту вітаміну D

У дітей брак вітаміну D призводить до рахіту (викривлення кінцівок, затримка росту, м’язова слабкість, біль у ногах і суглобах). Дорослі ж можуть відчувати хронічну втому, біль чи слабкість у м’язах, депресивні стани. Іноді симптоми взагалі відсутні, і дефіцит виявляється лише лабораторно.

Особливу увагу до профілактики дефіциту вітаміну D потрібно приділити:

немовлятам на грудному вигодовуванні;

людям похилого віку;

людям із темнішою шкірою;

пацієнтам із порушеннями травлення (наприклад, целіакія);

людям із надмірною вагою;

тим, хто приймає специфічні ліки;

людям з хронічними хворобами нирок та печінки.

Як діагностувати та побороти брак вітаміну D?

Визначити рівень вітаміну D можна за допомогою лабораторного аналізу крові. Для підбору адекватної дози й корекції браку потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Біологічно активні добавки не проходять строгого контролю, як сертифіковані лікарські засоби. Це означає, що склад таблеток може відрізнятися від заявленого, а надмірне споживання вітаміну D небезпечне для здоров’я. Тому обирайте лікарські засоби з вітаміном D, а не біологічно активні добавки. Назви препаратів можна дізнатись у свого лікаря.