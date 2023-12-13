Наскільки небезпечний високий тиск під час вагітності

Під час вагітності жінки особливо вразливі і будь-які проблеми зі здоровʼям лякають ще більше. Тим більше коли йдеться про хвороби серця та судин, які є №1 причиною смертності у всьому світі.

Високий кров'яний тиск під час вагітності не обов'язково небезпечний. Головне – уважно контролювати гіпертонію.

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У рекомендаціях Американської колегії кардіологів та Американської кардіологічної асоціації з профілактики є такі критерії:

Нормальний тиск – нижче 120 на 80 мм рт. ст.

Підвищений тиск – 120 – 129 менше ніж 80 мм рт. ст.

1 ступінь артеріальної гіпертензії – 130 – 139 або 80 – 89 мм рт. ст.

2 ступінь артеріальної гіпертензії – понад 140 чи понад 90 мм рт. ст.

Яким буває підвищений тиск у вагітних

Під час вагітності розрізняють такі типи завищеного артеріального тиску:

Хронічна гіпертонія – це високий кров'яний тиск, який був до вагітності або до 20 тижнів вагітності.

Гестаційна гіпертензія або гіпертонія, спричинена вагітністю. Коли кров'яний тиск вищий за 140 на 90 мм рт. ст. і це підтверджується двома або більшими випадками з інтервалом не менше 4 годин. При цьому в сечі немає надлишку білка чи інших ознак ураження органів.

Прееклампсія. Виникає, коли гіпертонія розвивається після 20 тижнів вагітності та є ознаки ураження інших систем органів – нірок, печінки, крові чи мозку. Без лікування прееклампсія може призвести до серйозних ускладнень. Наприклад, еклампсії, яка проявляється судомами чи припадками.

Раніше діагноз прееклампсія ставили тільки якщо у вагітної був високий артеріальний тиск та білок у січі. Тепер експерти знають, що прееклампсія можлива без вмісту білка. Крім високого кров'яного тиску до симптомів прееклампсії відносяться:

сильні головні болі;

зміна зору, у тому числі його часова втрата, нечіткість зору або світлочутливість;

біль у верхній частині живота зазвичай у правому підребер'ї;

утруднене дихання.

Ризики під час вагітності

Ускладнення, що виникають при високому кров'яному тиску.

Для матері – прееклампсія, еклампсія, інсульт, необхідність стимуляції пологів та відшарування плаценти, відділення плаценти від стінки матки.

– прееклампсія, еклампсія, інсульт, необхідність стимуляції пологів та відшарування плаценти, відділення плаценти від стінки матки. Для дитини – передчасні пологи, які відбуваються до 37 тижнів вагітності, і низька вага при народженні.

Високий тиск матері ускладнює отримання дитиною достатньої кількості кисню та корисних речовин для росту. Тому іноді пологи проводять раніше терміну.

Як знизити ризик ускладнень

Турбота про себе – найкращий спосіб потурбуватися про свою дитину. Тому жінці потрібно проходити диспансерне спостереження. Регулярно відвідувати акушер та гінеколога протягом усієї вагітності. Приймати ліки проти підвищеного тиску, як зазначено у призначеннях.

Залишатися активною – щоденна фізична активність, наприклад, ходьба чи плавання може допомогти підтримувати артеріальний тиск у межах норми. Дотримуватися здорової дієти – не пити алкоголь, не курити, не вживати наркотиків. Перед тим, як приймати безрецептурні ліки, поговорити із лікарем-гінекологом.