Високий тиск може викликати ще одне небезпечне захворювання

Згідно з новим дослідженням Каліфорнійського університету, високий кров'яний тиск у віці 30 років пов'язаний з погіршенням здоров'я мозку у 75 років, особливо у чоловіків.

Від високого кров'яного тиску, або гіпертонії, страждають багато людей по всій планеті, при цьому ступінь схильності до цієї недуги залежить від статі і раси. Наприклад, серед американців на гіпертонію страждають 50% чоловіків і 44% жінок, 56% темношкірих і лише 39% латиноамериканців.

Також на тему Дохід людини впливає на ризик хвороб серця

Нове дослідження гіпертонії

Щоб вивчити, як високий артеріальний тиск у середньому віці впливає на здоров'я мозку в старості, дослідники з Каліфорнійського університету в Дейвісі (США) вивчили дані 427 учасників різної статі та етнічної приналежності, зібрані з 1964 до 1985 року. Це дозволило їм оцінити їхній артеріальний тиск у віці 30 – 40 років, після чого тим самим людям у 2017 – 2022 роках провели МРТ мозку, щоб оцінити його здоров'я.

Високий тиск підвищує ризик деменції

Виявилося, у тих учасників, які в середньому віці страждали від гіпертонії, у старості спостерігалося значне зменшення обсягу сірої речовини та підвищений ризик розвитку деменції причому у чоловіків це проявлялося сильніше, ніж у жінок. Іншими словами, фактор ризику, який зазвичай пов'язують з серцево-судинними захворюваннями, має серйозний вплив на здоров'я мозку у людей похилого віку.

Дослідники зазначили, що через розмір вибірки вони не могли досліджувати расові та етнічні відмінності, а також рекомендують з обережністю інтерпретувати результати статевих відмінностей. Проте результати доводять, що здоров'я серця – це здоров'я мозку, і для комфортного старіння потрібно дбати про свій організм протягом усього життя.

Також варто зазначити, що гіпертонія ще не вирок, і цей стан піддається лікуванню та профілактиці. Ймовірно, людям із підвищеним кров'яним тиском, особливо чоловікам, не потрібно затягувати з походом до лікаря, краще зайнятися своїм здоров'ям наперед.