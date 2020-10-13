Харків б'є усі показники в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Також його ще називають студентським містом. Однак через пандемію для освітян проживання в гуртожитках опинилось під загрозою.

Про те, чи будуть у Харкові виселяти студентів із гуртожитків згідно з рекомендаціями міністерства освіти в ефірі 24 каналу розповів заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.

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За його словами, вищі навчальні заклади – це підпорядкування Міністерства освіти, не обласної адміністрації чи міської ради. Він вважає, що рішення виселяти студентів – дуже непросте.

Є низка людей, які крім навчання ще десь працюють і їм потрібно десь зберігати місце проживання,

– розповів Пастух.

Крім цього, він наголосив, що є багато іноземних студентів і їм також немає де жити. Але студентів з інших міст проситимуть повертатись додому. Однак універсального рішення немає. Якщо студенти залишатимуться в гуртожитках, то виш братиме на себе відповідальність за дотримання всіх норм та ситуацію із поширенням коронавірусу.

Про критичну ситуацію з COVID-19 у Харкові – читайте тут.