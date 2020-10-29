Володмир Зеленський заявив, що в Україні – найнижчий в Європі показник смертності. Тим часом число хворих і померлих в державі збільшується чи не щодня. А ще Максим Степанов сказав, що усіх людей, в яких є ознаки коронавіросної хвороби, тестують безкоштовно. Але журналіст спростував такі заяви.

Андрій Костюк зустрівся з COVID-19 наживо. Про його історію хвороби читайте та дивіться у сюжеті 24 каналу.

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Початок історії з COVID-19

Історія Андрія Костюка з COVID-19 почалася 6 жовтня 2020 року. Постійні кашель, втома і слабкість не давали йому змоги зателефонувати у швидку. А коли все ж додзвонитись у лікарню і описати свої симптоми вдалось, то допомогти йому ніхто не міг.

Перші перешкоди

Його декларація була підписана в іншому місці. Тоді він зіштовхнувся з безліччю запитань, на які ніхто не знав відповідей: ні він у Києві, ні його лікарка у Львові:

де здати тест;

де знайти лікаря;

де взяти гроші.

Проблема полягала в тому, що в лікарню не можна прийти з температурою та симптомами хвороби. Лікарня не може прийти по тест без підписаної декларації. А декларацію можна підписати тільки в лікарні.



Історія хвороби Андрія Костюка / Скриншот з відео

Черга везінь

Далі почалась черга везінь.

Везіння 1. Йому все ж зробили тест. Приватна лабораторія в кінці робочої зміни випадково проїжджала повз його будинок і заїхала до нього. Тест виявився позитивним.

Везіння 2. За нього взялися лікарі. Точніше, одна лікарка, яка просто вирішила допомогти. На той момент у нього був гучний кашель, а температура, як і здатність відчувати запахи, зникли.

Домашня самоізоляція

Ще одне випробування – це цілодобова домашня самоізоляція, яка тривала 3 тижні. Під час неї його ніхто не контролював: ні поліція, якій з ковідного фонду виділили 4,5 мільярди гривень, ні Дія, якою пишається президент України.

Фінансові проблеми

ПЛР-тест у приватних лабораторіях Києва коштує від 700 до 2000 гривень. Журналісту він обійшовся у 1200 гривень. Багато коштували і ліки, антибіотики, вітаміни, жарознижувальні: Вітамін С, вітамін D, Цинк, Респіброн, Сумамед, Парацетамол. Все разом – приблизно тисяча гривень. Повторний тест – 1200 гривень, КТ – 1500 гривень. І це тільки тому, що хвороба пройшла без особливих ускладнень. Насправді лікування коштує ще більше.

Журналіст розповів свою історію, аби закликати українців потурбуватися про своє здоров'я. Адже вірус нікуди не зник.

Історія хвороби Андрія Костюка: дивіться сюжет 24 каналу