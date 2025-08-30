Виноград – природний "суперфуд": чим він корисний для здоров'я
Виноград має безліч корисних властивостей для організму. Цей фрукт містить понад 1600 активних сполук, які позитивно впливають на серце, мозок, кишківник та інші органи.
Серед них добре відомі ресвератрол і кверцетин, а також менш відомі, проте цінні флавоноїди, катехіни та стильбени. Про переваги винограду для здоров'я розповідає 24 Канал з посиланням на verywellhealth та нове дослідження, опубліковане в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Чим корисний виноград?
- Має антиоксидантний захист
Виноград багатий на антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес та захищають клітини. Ресвератрол, зокрема, пов'язують із профілактикою серцево-судинних хвороб та раку.
- Сприяє регуляції цукру і ваги
Завдяки клітковині виноград допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує апетит і підтримує здоровий мікробіом.
- Нормалізовує тиск
Калій у складі ягід сприяє нормалізації артеріального тиску, а низький вміст натрію робить цей ефект ще відчутнішим.
- Сприяє покращенню сну, імунітету та здоров'ю кісток
Мелатонін у винограді допомагає засинати, вітамін С зміцнює імунітет, а вітамін К, кальцій, магній і калій підтримують кісткову систему.
Скільки потрібно їсти винограду
Автор дослідження Джон Пеццуто зазначив, що користь від споживання винограду можна помітити при споживанні 1–3 порцій винограду на день. Оптимально – близько двох. Одна порція – це 126 грамів, або приблизно три чверті склянки свіжих ягід.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.