Серед них добре відомі ресвератрол і кверцетин, а також менш відомі, проте цінні флавоноїди, катехіни та стильбени. Про переваги винограду для здоров'я розповідає 24 Канал з посиланням на verywellhealth та нове дослідження, опубліковане в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Чим корисний виноград?
- Має антиоксидантний захист
Виноград багатий на антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес та захищають клітини. Ресвератрол, зокрема, пов'язують із профілактикою серцево-судинних хвороб та раку.
- Сприяє регуляції цукру і ваги
Завдяки клітковині виноград допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує апетит і підтримує здоровий мікробіом.
- Нормалізовує тиск
Калій у складі ягід сприяє нормалізації артеріального тиску, а низький вміст натрію робить цей ефект ще відчутнішим.
- Сприяє покращенню сну, імунітету та здоров'ю кісток
Мелатонін у винограді допомагає засинати, вітамін С зміцнює імунітет, а вітамін К, кальцій, магній і калій підтримують кісткову систему.
Скільки потрібно їсти винограду
Автор дослідження Джон Пеццуто зазначив, що користь від споживання винограду можна помітити при споживанні 1–3 порцій винограду на день. Оптимально – близько двох. Одна порція – це 126 грамів, або приблизно три чверті склянки свіжих ягід.