Серед них добре відомі ресвератрол і кверцетин, а також менш відомі, проте цінні флавоноїди, катехіни та стильбени. Про переваги винограду для здоров'я розповідає 24 Канал з посиланням на verywellhealth та нове дослідження, опубліковане в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Чим корисний виноград?

Має антиоксидантний захист

Виноград багатий на антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес та захищають клітини. Ресвератрол, зокрема, пов'язують із профілактикою серцево-судинних хвороб та раку.

Сприяє регуляції цукру і ваги

Завдяки клітковині виноград допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує апетит і підтримує здоровий мікробіом.

Нормалізовує тиск

Калій у складі ягід сприяє нормалізації артеріального тиску, а низький вміст натрію робить цей ефект ще відчутнішим.

Сприяє покращенню сну, імунітету та здоров'ю кісток

Мелатонін у винограді допомагає засинати, вітамін С зміцнює імунітет, а вітамін К, кальцій, магній і калій підтримують кісткову систему.