Лікар та його посередник пропонували військовозобов’язаним "послугу" ухилення від мобілізації за чималу суму – 11 тисяч доларів США. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, зазначивши, що обом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність, пише 24 Канал.

Як працювала схема ухилення від мобілізації?

За даними слідства, кардіолог разом із посередником не лише самі були залучені до оборудки, але й під'єднали до схеми лікарів державних медустанов. Вони допомагали створювати фіктивні діагнози для військовозобов’язаних, які хотіли уникнути служби, аби ті могли бути виключені з військового обліку.

Сценарій був ретельно продуманий. Клієнта скеровували до "потрібних" лікарів, де йому призначали стаціонарне лікування. Далі – інструктаж: що казати на обстеженнях, як імітувати скарги, навіть як дихати, щоб на виході отримати правильний діагноз. У цьому конкретному випадку йшлося про астму, яка нібито спричинила ускладнення зі серцем.

За кожен етап – скерування, "обстеження", стаціонар – стягувався окремий внесок. Загальна сума доходила до вражаючих 11 тисяч доларів. Під контролем правоохоронців пацієнт під прикриттям сплатив половину цієї суми – 5 500 доларів за початковий етап "лікування".

В результаті "пацієнт" отримав медичні висновки та низку виписок, які дозволяли йому уникнути мобілізації. У прокуратурі уточнюють: подібні схеми не лише є злочином, а й створюють загрозу для роботи всього медичного та військового сектору країни.