Чи можна епілятором видаляти волосся на обличчі

Епіляторами можна видаляти волосся на обличчі, але використовувати його варто обережно. Перед епіляцією краще пом'якшити волосся лосьйоном, який очищає. А після процедури потрібно зволожити шкіру, оскільки після епіляції може виникнути відчуття сухості.

Епілятори часто повністю видаляють волосся з коренем, але іноді вони можуть відламувати деякі волоски. При цьому вони не травмують шкіру. Це означає, що гладка шкіра забезпечена терміном до одного місяця.

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Чи можна голити обличчя епілятором

Неприємні відчуття бувають, але рідше, ніж у випадку з голінням. Епілятори можна використовувати для видалення волосся на обличчі, але використовувати їх потрібно обережно.

Експерти радять використовувати епілятор за напрямом росту волосся, щоб запобігти його вростанню. Перед епіляцією краще пом'якшити волосся лосьйоном, який очищає. А після процедури варто зволожити шкіру, оскільки може виникнути відчуття сухості. Дуже важливо стежити за тим, щоб епілятор та зона видалення волосся були чистими.

Наслідки гоління обличчя епілятором

Однак не у всіх епіляція проходить рівно та гладко. У мережі можна знайти відгуки людей, у яких епіляція бороди викликала почервоніння, а в деяких і зовсім з'явилися висипання. Деякі люди радять сходити на процедуру лазерної епіляції, щоб фахівець допоміг видалити бороду.

Дискомфорт під час епіляції може залежати від густини волосся. Перед процедурою рекомендується відлущувати чи скрабувати шкіру. Це послабить коріння волосся та зробить процес епіляції плавним. Плюс за допомогою лущення можна знизити ризик вростання волосся.

Епіляція не призводить до потовщення волосся. Коли волосся видаляється з коренем, воно відростає з більш м'якими та вузькими кінчиками в порівнянні з волоссям, видаленим бритвою. Завдяки цьому воно відростає м'якшим і тонкішим.