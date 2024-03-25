Чи справді мʼясо може викликати рак

Вживання червоного та переробленого м'яса здатне підвищити ризик розвитку раку кишківника. Але це не означає, що від нього варто повністю відмовитись. Важливо стежити, щоби харчування було збалансованим.

Червоне м'ясо ㅡ це відмінне джерело білка, вітамінів та мінералів і може бути частиною збалансованого харчування. До червоного м'яса належать: яловичина, свинина, баранина, телятина, оленина.

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Види червоного мʼяса

Червоне м'ясо може продаватися та подаватися на стіл у переробленому вигляді. Тобто перед вживанням його обробляють за допомогою копчення, соління, консервування, ферментації та іншими способами, щоб продовжити термін придатності та покращити смакові якості. До таких виробів належать: сосиски, ковбаси, бекон, шинка, паштети та м'ясні консерви.

Страви з червоного м'яса досить популярні та зустрічаються на столах багатьох сімей. Але існує думка, що вона здатна викликати онкологію.

Яке мʼясо викликає рак

У цьому є частка правди. Велика кількість червоного та переробленого м'яса здатна підвищити ризик розвитку колоректального раку на 20 – 30%. Причина в тому, що в червоному та переробленому м'ясі містяться хімічні речовини, як додані, так і природного походження, які створюють канцерогенний вплив на організм людини.

Коли ми їмо червоне м'ясо, воно розщеплюється в кишківнику, і утворюється речовина під назвою гем – це речовина, яка входить до складу багатьох складних білків. В результаті його розпаду утворюються N-нітрозосполуки, які можуть пошкодити клітини кишківника. Така шкода може призвести до раку кишківника. Ті самі речовини утворюються, коли ми перетравлюємо перероблене м'ясо.

Не все так погано

Дорослій людині рекомендується з'їдати не більше 70 г червоного або переробленого м'яса на день. Якщо ви переборщили, наприклад, за святковим столом, можна відмовитися від червоного м'яса наступного дня. Також ви можете замінити його на курку, індичку, качку чи кролика.

Попри можливий ризик розвитку раку кишківник через велику кількість червоного м'яса в раціоні, не варто його демонізувати. Важливо збалансовано харчуватися. Слідкуйте, щоб половину вашого раціону складали фрукти та овочі, а також не забувайте про складні вуглеводи (цільнозернові продукти, рис, картоплю та горіхи).