У найбільшому на сьогодні дослідженні цієї теми, опублікованому в журналі Nature Human Behaviour, вчені проаналізували інформацію про понад 70 000 немовлят та виявили 11 генетичних маркерів, пов’язаних із віком перших самостійних кроків, повідомляє 24 Канал.

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Від чого залежать перші кроки дитини

Раніше вважалося, що вирішальне значення для розвитку ходьби мають такі фактори, як рівень фізичної активності, харчування та якість сну. Однак нові дані свідчать: близько 25% відмінностей у віці початку ходьби зумовлені саме генетичними особливостями.

Перші кроки діти зазвичай роблять у проміжку від 8 до 24 місяців – це досить широкий діапазон, і батьків часто турбує, якщо розвиток дитини здається їм уповільненим. Тепер ми розуміємо, що спадковість тут відіграє значну роль,

– пояснює професорка Анжеліка Рональд, співавторка роботи.

Цікавим є те, що знайдені гени, пов’язані з віком початку ходьби, впливають не тільки на рухові навички, а й на розвиток мозку – наприклад, на формування борозен та звивин у корі. Це може пояснити зв’язок між моторним розвитком і когнітивними здібностями.

На що це впливає

Крім того, дослідження виявило й неочікувані генетичні взаємозв’язки:

більш пізній (але в межах норми) початок самостійної ходьби асоціюється з меншим ризиком розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ);

а також із генами, які пов’язані з вищим освітнім потенціалом у майбутньому.

Автори наголошують: якщо у батьків є сумніви щодо розвитку дитини, краще проконсультуватися зі спеціалістом. Водночас широкий розкид у віці перших кроків – цілком нормальне явище і в більшості випадків відображає індивідуальні генетичні особливості, а не проблеми зі здоров’ям.