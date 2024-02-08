Знайшли спосіб відтермінувати менопаузу

Виявилось, що відтермінувати менопаузу можливо. Ба більше, учені спробували запобігти їй і це дійсно гарні новини, адже це відкриває можливість подовжити репродуктивний період жінки і уникнути деяких неприємних симптомів.

Над дослідженням працювали учені Єльської медичної школи (YSM). А досягти сповільнення менпаузи їм вдалось шляхом заморожування тканини яєчників. Результати наукової праці опубліковані в Американському журналі акушерства та гінекології.

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Суть дослідження

Учені створили нову математичну модель, яка ґрунтується на сотнях процедур кріоконсервації та трансплантації яєчників, а також молекулярних дослідженнях поведінки фолікулів яєчників.

Довідка. Кріоконсервацію тканини яєчників, яку Октай розробив у 1999 році, використовують переважно для збереження фертильності в онкологічних хворих перед лікуванням, яке може негативно вплинути на репродуктивну систему.

Модель враховує вік пацієнтки і кількість видаленої тканини яєчника, далі формується індивідуальний прогноз для кожної жінки. Враховується також відсоток виживання фолікулів після трансплантації, що дає змогу зробити прогнози з точністю до 100%.

Нові дані учених

Результати дослідження свідчать, що для жінок молодого віку кріоконсервація тканини яєчника може відтермінувати початок менопаузи, а у випадку деяких жінок узагалі запобігти їй.

Учені наголосили, що метод дає надію на розширення можливостей жінок у збереженні своєї репродуктивної функції.

І попри те, що деякі науковці скептично ставляться до цієї ідеї і доцільності цієї процедури, автори методи переконані, що заморожування тканини яєчників є важливим відкриттям для сучасної науки.