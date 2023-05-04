Відсутність менструацій і вага: лікарка пояснила, який зв'язок

Менструальний цикл – індикатор загального здоров'я жінки. Відтак, відсутність менструацій упродовж 3 місяців – це аменорея, що є тривожним сигналом.

Аменорея може бути пов'язана із харчуванням та вагою жінки, пояснила лікарка-гінеколог Негрич Оксана. Зокрема, кореляція відбувається, як у випадку недостатньої ваги, так і при надлишковій масі тіла.

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Низька маса тіла

Іноді різке схуднення призводить до функціональної гіпоталамічної аменореї, коли внаслідок різкого дефіциту калорій, хронічного стресу чи надмірних фізичних навантажень зменшується секреція гонадотропін-рилізинг-гормону у гіпоталамусі.

Як пояснила гінекологиня, це призводить до порушення синтезу гонадотропінів, відсутності нормального фолікулярного розвитку і овуляції: відповідно менструації припиняються, а рівень естрогенів різко падає.

Негрич Оксана – гінекологиня “Це може стати причиною ановуляторного безпліддя, сексуальної дисфункції та зниження мінеральної щільності кісток. Крім того, у таких жінок спостерігається також високий рівень гормону стресу – кортизолу, низький рівень інсуліну в сироватці крові, низький рівень трийодтироніну (гормон щитовидної залози). ”

Надлишкова вага та ожиріння

Крім гормональних порушень та зниженої здатності до запліднення у жінок з ожирінням надлишок жиру працює як ендокринний орган. Відтак, за словами лікарки, жирова тканина виробляє низку біоактивних молекул, адипокінів, які впливають не тільки за метаболічні зміни по всьому тілу, але й на дозрівання яйцеклітин.

Також при надлишковій вазі рівень чоловічих статевих гормонів значно зростає. А разом із гормональними змінами це може призвести до вторинної аменореї та безпліддя.

Оксана Негрич – гінекологиня “Цей стан можна врегулювати швидко (але тимчасово) за допомогою гормональної терапії. А можна спробувати нормалізувати вагу і додати собі здоров'я в цілому, а не тільки в плані репродуктивної функції”.

Ба більше, лікарка наголосила, що нерідко овуляція відновлюється при втраті всього 5 – 10% ваги.

Оксана Негрич радить жінка пам'ятати основні складові здоров'я:

50% – спосіб життя

20% – навколишнє середовище

20% – медичне обслуговування

10% – спадковість

"Для жінки дуже важливо бути здоровою. Не нехтуйте собою і зберігайте розумний баланс! Ваше здоров'я у ваших тарілках", – додала гінекологиня.