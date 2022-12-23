Чому в деяких людей не відновлюється нюх після коронавірусу

Деякі люди не можуть відновити нюх після COVID-19 через тривалий дію імунітету на клітини нюхового нерва, яка призводить до зменшення їхньої кількості.

Відкриття також пояснює інші можливі причини інших тривалих симптомів COVID-19, включаючи загальну втому, задишку та когнітивні порушення, які можуть бути викликані подібними біологічними механізмами.

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Нове дослідження втрати нюху після коронавірусу

У дослідженні вченні з Гарварду та Каліфорнійського університету проаналізували зразки нюхового епітелію, зібрані з 24 біопсій, у тому числі дев’яти пацієнтів, які страждали від тривалої втрати нюху після COVID-19.

Науковці виявили велику кількість Т-клітин, які беруть участь у запальній відповіді в нюховому епітелії, де розташовані нюхові нервові клітини. Цей унікальний процес запалення зберігався, попри відсутність вірусу SARS-CoV-2. Крім того, кількість нюхових сенсорних нейронів була низькою через пошкодження делікатної тканини від триваючого запалення.

Вчені зазначили, що цей процес схожий на аутоімунний, коли клітини імунітету атакують здорові тканини. За їхніми словами, вивчення того, які ділянки пошкоджені та які типи клітин задіяні, є ключовим кроком до початку розробки методів лікування.

Яке це має значення

Ми сподіваємося, що модулювання аномальної імунної відповіді або процесів відновлення в носі цих пацієнтів може допомогти принаймні частково відновити нюх,

– зазначили вчені.

За їхніми словами, результати цього дослідження можуть також стати джерелом додаткових досліджень щодо інших симптомів тривалого COVID-19, які можуть зазнавати подібних запальних процесів.