Одна дія, аби продовжити молодість і тривалість життя

Раціон багатий вітамінами та мінералами з акцентом на мінімальну кількість доданого цукру пов'язали з молодшим біологічним віком на клітинному рівні.

Таких висновків дійшли дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Вони зосередились на оцінці трьох різних показників здорового харчування, які впливають на "епігенетичний годинник" – біохімічний тест на стан здоров'я і тривалість життя.

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Як цукор впливає на тривалість життя

Результати показали, що якісне харчування корелювало з молодшим клітинним віком.

Навіть при дотриманні здорової дієти, кожен грам доданого цукру був пов'язаний зі збільшенням епігенетичного віку,

– ідеться у дослідженні.

Тобто, дотримання рекомендацій із харчування може сприяти молодшому клітинному віку порівняно з хронологічним віком.

Унікальність наукових висновків

Дослідження є одним із перших, яке доводить зв'язок між доданим цукром та епігенетичним старінням, а також першим, у якому оцінювали цей зв'язок у групі жінок середнього віку різного етнічного походження.

Отримані висновки допомагають краще зрозуміти шкоду цукру для здоров'я, особливо з огляду на те, що прискорене епігенетичне старіння може бути одним із механізмів, що обмежують здорове довголіття.

Деталі дослідження

Жінки, які брали участь у дослідженні, в середньому споживали 61,5 грама доданого цукру на день, хоча значення варіювалися від 2,7 до 316 грамів.

. В одній плитці молочного шоколаду містить близько 25 грамів доданого цукру, у банці коли — близько 39 грамів. При цьому Управління з контролю за продуктами і ліками США радить обмежувати споживання доданого цукру до 50 грамів на день.

Усього в дослідженні взяли участь 342 жінки, учені зіставили їхній раціон із показниками епігенетичного годинника. Вивчались такі дієти: середземноморська, багата на антиоксиданти і протизапальні речовини, а також дієта за розробленим ними "Індексом епігенетичних поживних речовин (ENI)" – він ґрунтується на поживних речовинах, що підтримують здоров'я ДНК, включно з вітамінами A, C, B12 і E, фолієвою кислотою, селеном, магнієм, харчовими волокнами та ізофлавонами.

Який зв'язок виявили вчені

Дотримання здорової дієти пов'язане з більш низьким епігенетичним віком, причому найбільший вплив мала середземноморська дієта.

Споживання доданого цукру пов'язане з прискоренням біологічного старіння, навіть при дотриманні здорового раціону,

– резюмували вчені.

Учені наголосили, що обмеження на 10 грамів доданого цукру на день може знизити біологічний вік на 2,4 місяця, у довгостроковій перспективі.