Науковці знайшли неочікувану користь алкоголю

Виявляється, люди, які не вживають спиртних напоїв, мають більше шансів на старече недоумство. Дослідники провели поглиблений аналіз та визначили, чи збільшує споживання алкоголю ризик розвитку деменції.

Деменція зазвичай вражає літніх та геріатричних пацієнтів. Цей стан класифікується за численними симптомами, деякі з яких включають зниження когнітивних функцій, пам'яті, уваги, спілкування, міркувань та зорового сприйняття. Деменція погіршує якість життя пацієнта та лягає важким фізичним, психологічним, соціальним та економічним тягарем на його близьких людей.

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Нове дослідження споживання алкоголю у літньому віці

У дослідженні взяли участь 24 478 людей, середній вік яких на початку експериментів становив 71,8 року. 54,2% з них під час дослідження продовжували вживати алкоголь.

За підсумками аналізу, ризик розвитку деменції був вищим серед осіб, які утримуються від вживання спиртних напоїв, ніж серед осіб, які вживають алкоголь час від часу, в малих кількостях чи навіть помірно. Загалом, у чоловіків ризик деменції був вищим, ніж у жінок. При цьому у жінок взагалі не було виявлено зв'язку між вживанням алкоголю та деменцією.

Алкоголь зменшує ризик деменції

Результати дослідження свідчать, що утримання від алкоголю може збільшити ризик деменції. Крім того, не було виявлено жодних доказів того, що кількість алкоголю, що споживається, впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники наголошують, що їхні результати мають бути скоординовані з іншими дослідженнями, які повідомляють про зв'язок між помірним вживанням алкоголю та поганим здоров'ям мозку чи онкологічними захворюваннями.

Результати поточного дослідження не призначені для заохочення вживання алкоголю, а натомість ставлять під сумнів, чи є поточні рекомендації щодо зниження споживання алкоголю людям старше 60 років ефективним підходом до запобігання розвитку деменції.