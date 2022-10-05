Прорив у лікуванні раку: знайшли спосіб зупинити метастази

Здатність раку поширюватися по тілу – одна з його найбільш руйнівних властивостей. Науковці тепер ідентифікували білок, який відіграє ключову роль у метастазуванні.

Незалежно від того, де в організмі виникає рак, він зрештою може почати захоплювати інші органи та тканини за допомогою процесу, відомого як метастазування, що значно ускладнює його лікування. На жаль, вчені ще багато чого не розуміють у метастазах, але дослідження постійно розкривають механізми, які можуть призвести до нових варіантів лікування.

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Механізм утворення метастазів

У новому дослідженні вчені з Кембриджа виявили непросто новий механізм метастазування, а й повністю переосмислили його роль. Довгий час вважалося, що метастазування – це аномальний процес, що виникає при раку, але нове дослідження показало, що це процес, який використовується і здоровими клітинами, – рак просто використовує його для своїх цілей.

Команда зробила це відкриття, досліджуючи клітинну структуру, відому як неселективний канал витоку натрію (NALCN). Ці канали розташовані на клітинних мембранах і контролюють, як сіль входить і виходить із клітини. У новому дослідженні науковці виявили, що NALCN також регулює вивільнення клітин із тканин у кров, де вони можуть поглинатися іншими органами та тканинами.

Як відкриття допоможе лікувати рак

У тестах на мишах вчені заблокували функцію білка NALCN і виявили, що він спричинює метастазування раку шлунка, кишечника та підшлункової залози. Це говорить про те, що це може стати новою метою для запобігання метастазування, потенційно покращуючи результати лікування пацієнтів із раком.

Але найдивовижніше відкриття було зроблено, коли команда протестувала метод на мишах без раку. Блокування NALCN також призвело до того, що здорові клітини мігрували зі своїх вихідних органів до інших – наприклад, клітини підшлункової залози переміщалися в нирки і там ставали здоровими клітинами нирок.

У висновках науковці зазначили, що не лише визначили один із невловимих факторів метастазування, але також перевернули загальноприйняте розуміння цього з ніг на голову, показавши, як рак захоплює процеси у здорових клітинах для власної вигоди. Якщо це буде підтверджено подальшими дослідженнями, це відкриття може мати далекосяжні наслідки для запобігання розповсюдженню раку та дозволити маніпулювати цим процесом для відновлення пошкоджених органів.