Чому люди відчувають чужий погляд на собі

Відчуття чужого погляду на собі знайоме багатьом людям. Наука не знайшла точної відповіді, чому саме люди стикаються із таким почуттям. Найголовніше – відстежувати відчуття дискомфорту, якщо воно виникає, та вчасно звертатися за професійною допомогою.

Досліджень, які вивчають це питання, не так багато. Одне дослідження знайшло у скроневій частині приматів нейрони, які визначають напрям погляду інших мавп.

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У дослідженні вивчалося, чи може тварина визначити напрям погляду, якщо інша мавпа дивиться на нього. Стійких доказів того, що ті ж здібності має мозок людини, поки що немає. І взагалі це не зовсім про почуття "чужого погляду зі спини".

Усі дивляться на мене

Результати дослідження свідчать, що люди часто схильні сприймати погляд інших як спрямований на них, навіть якщо це зовсім не так. На це впливає орієнтація голови того, хто дивиться. Якщо вона спрямована в наш бік, здаватиметься, що погляд теж спрямований на нас.

Люди із соціальною тривожністю зазнають значного дискомфорту, якщо бачать, що на них хтось дивиться. Для соціального тривожного розладу характерний сильний страх підвищеної уваги. Людина відчуває значний дискомфорт, якщо здається, що на не дивляться. Цей страх заважає почуватися в суспільстві комфортно та спокійно.

Що робити

Якщо чужий погляд не викликає відчуття дискомфорту, то нічого робити не потрібно – періодично хтось і справді дивиться на нас. І ми на когось дивимось. І в цьому немає нічого страшного

Але, якщо це відчуття переслідує і викликає почуття тривоги на регулярній основі, варто звернутися за допомогою до психотерапевта.