Видалення грудних імплантів може покращити самопочуття жінок

Хворобами грудних імплантатів (ХГІ) називають групу розладів, які вважають пов'язаними з побічними ефектами цих засобів. ХДІ досі погано вивчена, попри те, що такі імпланти встановлюють близько 60 років.

До ХГІ відносять деякі запальні та аутоімунні реакції. Дослідження підтверджує, що стан пацієнток при таких хворобах зазвичай може стати кращим після видалення імплантату. У роботі детально порівнюється стан пацієнток до та після видалення.

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Нове дослідження грудних імплантів

Вчені провели аналіз історій хвороби 750 пацієнток, які перенесли видалення імплантатів із приводу ХГІ протягом двох років після їх встановлення. Вони вибрали випадки, коли обидві операції (установки і видалення) проводив один лікар, щоб було простіше відстежити динаміку симптомів.

Автори дослідження виявили, що 11 поширених симптомів ХГІ ставали легшими після того, як імплантати видаляли. До цих симптомів належали біль у грудях, втрата волосся, подразнення шкіри, утруднення дихання, порушення пам'яті, біль у м'язах та кістках.

Видалення імплантів зменшує негативні симптоми

Дослідження не дає стовідсоткових доказів того, що ці сторонні об'єкти (імплантати) стають причиною важких патологій. Але робота показує, що симптоми ХДІ реагують видалення імплантатів. Також вона підтверджує, що імплантати можуть спричинити сильне запалення.

Найбільше полегшення після видалення імплантатів відчували пацієнтки, які страждали на біль у грудях та м'язах, утруднення дихання. Вчені вважають, що це підтверджує залучення імунної системи до розвитку патологій. Тип імплантату майже не мав значення: організм реагував приблизно однаково.